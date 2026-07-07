Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértessomlói kegytemplomban

A püspöki szentmise előtt a falu központjából indult a körmenet a gyönyörű természeti környezetben épült kegyhelyhez. A környékbeliek a plébániai zászlókkal vonultak; a Szűzanya szobrát népviseletbe öltözött lányok vitték a megújult búcsújáróhelyre.

Pfiszterer Zsuzsanna helytörténész, a község díszpolgára német és magyar nyelven köszöntötte a jelenlevőket, és elmondta, hogy a sváb telepesek mély hite és a kegytemplom története hogyan fonódott össze az évszázadok során.

„Mária jóságos, meghallgat, és oltalmat nyújt nekünk.

Sarlós Boldogasszony ünnepe nemcsak Mária látogatására emlékeztet, hanem minden hívőt arra késztet, hogy elgondolkodjon a találkozás, az áldás és a beteljesedés mélyebb értelmén.

Melyik találkozás bírt eddigi életükben meghatározó szereppel? Tiszta szívemből kívánom minden jelenlévőnek, hogy a mai találkozás Szűzanyánkkal – a Szomorúak Vigasztalójával –, a közös ima és az áhítattal töltött idő adjon szívünknek enyhülést, és általa feltöltődhessünk. Merítsünk erőt a hétköznapokhoz, a munkánkhoz és az élet kihívásaihoz! Tudjunk a megbocsátás és a béke jegyében embertársaink felé fordulni, és a jövőt építeni.”

A köszöntőt követően a három település – Vértessomló, Környe és Várgesztes – polgármesterei jelenlétében és a plébániai közösségek nevében ajándékot adtak át Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek aranymiséje alkalmából. Megköszönték közösségépítő, a közösségeket megerősítő és megtartó szolgálatát.

A főpásztor a – Gerendai Sándor plébános és Szakács Péter püspöki titkár koncelebrálásával bemutatott – szentmisében hangsúlyozta: Sarlós Boldogasszony ünnepe és a vértesi emberek mély hite az Istenben bízó imádságra hívja az embereket a kegyhelyre. Ezért jelölte ki ezt a templomot a gyermekáldásra vágyók zarándokhelyévé. „Az egész Vértesben különösen kedves a somlói búcsú.

Népünk Sarlós Boldogasszonynak nevezi ezt az ünnepet, amikor valami beteljesedik, beérik, és megvan az Isten áldása.

Amit az ember óhajtott, remélt, amire törekedett, azt megkapta. És az ember tudja, nem elég az emberi törekvés, a szándék, hanem Isten áldása is kell.

Sarlós Boldogasszony egy csodálatosan szép idilli kép. Két asszonyt látunk, akik áldott állapotban vannak. Tele vannak reménnyel, tele vannak bizalommal, és tele vannak nyilván aggodalommal is. Tudják, hogy a gyermek az Isten ajándéka és az Isten áldása – fogalmazott Spányi Antal püspök. – Vannak dolgok, amiket kérnünk kell az Istentől – nagy dolgokat, amelyek egész nemzetünket érintik, amelyek egész kereszténységünket érintik; amelyek érintik az Istentől teremtett ember valóságát, a férfi és női mivoltát, amelyben az életet szentnek tekintjük, s amelyben az életet védeni és szolgálni akarjuk. Nem játsszuk el, hogy mi vagyunk az élet ura, akik rendelkezünk vele, és eldöntjük, mi legyen sorsa, élet vagy halál? (...)

Máriától és Erzsébettől az imádságosság lelkületét megtanuljuk, és velük együtt mi is elfogadjuk, amit az Isten akar tenni velünk.”

A vértessomlói Szűzanya közbenjárására újabb csodák történtek: a hagyományos ünnepi szentmise keretében idén 12 újabb hálaszívet helyeztek el a kegytemplomban azok a családok, akiknek imái meghallgatásra találtak, és gyermekáldásban részesültek.

További megható és szép pillanatokat élhettek át mindazok, akiket a hálaszívek elhelyezése után a főpásztor megáldott, és kérte értük a Szűzanya közbenjárását gyermekáldásért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

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