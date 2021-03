Harmincéves a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

„Mikor fogjuk sikeresnek tekinteni a kollégiumot? Akkor, ha megteremtődik a magától értetődő, természetes igényesség mind az oktatás, mind a közösség és a szellemiség terén. Ha a hallgatók egyéni egyetemi teljesítménye és kollégiumi követelményeknek való megteremtése lehetővé teszi a fokozatos megjelenést a szellemi közéletben. Végül sikeres nem utolsó sorban akkor, ha kialakul egy egészséges kollégiumi öntudat, jelezve, hogy jól érzik magukat a diákok a Szent Ignác Kollégiumban” – fogalmazott Forrai István a kollégium alapítójának, a Szent Márton Alapítványnak elnökeként 1991-ben.

*

A SZIK jubileuma egybeesik egy fontos átalakulással, amely az egész magyar felsőoktatást, így a szakkollégiumokat is érinti. A Szent Ignác jezsuita szakkollégiumban azon dolgoznak, hogy erre az elsők között reagáljanak és a változást lehetőségként ragadják meg – így az ünnepi események mögött egy átalakuló intézményi profil bontakozik ki.

Ebben az új arculatban minden korábbinál markánsabban van jelen az aktív társadalmi felelősségvállalás: segítik a jezsuita rend misszióit, szeretetszolgálati programjaikkal személyes támogatást biztosítanak a rászorulóknak, szakmai fórumaikon és megjelenéseik során felhívjak a figyelmet a szolidaritás szükségességére és formáira, és nyitottan várják az egyetemista korosztályból érdeklődő személyek bekapcsolódását mindebbe.

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SZIK) márciusi jubileumi hónapjának részletes programja ezen a linken lesz elérhető. Ízelítő: A SZIK történelmi pillanatai – gyűjtemény; Büszkeségeink: öregdiákjaink; Lelkészi kerekasztal-beszélgetés „Harminc évnyi lelki kísérés” témában; Gabriel Fiedler PhD: Harry Potter and History – Magical creatures and where to find them in Medieval folklore; Szerzői és személyiségi jogok a filmkészítésben – Takó Sándor előadása; A jó a rossz és a data – a szakkollégium szimpóziuma.

Forrás és fotó: Szent Ignác Jezsuita Kollégium



