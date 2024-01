Harmincezren vettek részt az újévi szentmisén Katar első katolikus templomában

Észak-Arábia apostoli helynöke, Aldo Berardi OSST püspök úgy fogalmazott: „a 2024. január 1-jén bemutatott szentmise legyen a remény és az egység jele a katolikus közösség számára, egyesítse a különböző etnikai csoportokhoz, nemzetiségekhez és nyelvekhez, illetve a különféle katolikus rítusokhoz tartozó híveket”.

Az Aldo Berardi püspök vezetésével a dohai Rózsafüzér Királynője-templomban zajló liturgián mintegy harmincezren vettek részt. Az apostoli helynök mellett koncelebrált Xavier D’Souza OFMCap plébános, illetve a Katarban szolgáló papok és szerzetesek nagyszámban.

Az országban élő nagykövetek, különösen is a francia nagykövet kérésére épült föl Katar első katolikus temploma, melynek alapkövét 2006-ban rakták le a Hamad bin Khalifa Al Thani emír adományozta telken; 2008. március 15-én szentelte fel Ivan Dias bíboros, a Népek Evangelizációjának Kongregációja prefektusa.

„Ez egy hatalmas templom, közel az új repülőtérhez – magyarázta Aldo Berardi –, egy olyan »vallási komplexumban«, amelyben protestáns, indiai, kopt és ortodox templomok is találhatók. A katolikus templom a legnagyobb közülük, és amellett szeretnénk egy újabb templomot is építeni az ország egy másik régiójában. Péntekenként hihetetlenül sokan jönnek szentmisére. A templom környéke is kiépült, ezenkívül indiai és filippínó iskolákat is létesítettek” – mutatta be az apostoli helynök.

A január 1-jei szentmisén a Rózsafüzér Királynője-templom 2023 novemberében kinevezett plébánosa, Xavier D’Souza köszönetet mondott a főpásztornak, illetve Katar vezetőinek és Katar egész népének a jóindulatukért, és az illetékes hatóságoknak a speciális engedélyekért, amelyekkel lehetővé teszik katari szolgálatukat.

„Országonként változó a helyzet az Észak-Arábiai Vikariátusban, amely Bahreint, Katart, Kuvaitot és Szaúd-Arábiát foglalja magában. Különbözőek a törvények, a kultúrák, a törzsek, és a többé-kevésbé mélyen gyökerező muszlim hagyományok” – összegezte Aldo Berardi püspök, apostoli helynök.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás és fotó: Fides.org



Magyar Kurír