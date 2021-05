Jézus műhelyében – Online lelkigyakorlat-sorozat a Veszprémi Főgyházmegyében

„Kutatni, keresni, megismerni Istent hullámhegyek és -völgyek között folyamatos hívásban” – a májusi Műhelytitkokban Darnai János, Megyesi Ferenc és Szalontai István atyák gondolatébresztő szavai vezetnek a lelkigyakorlat-sorozat következő állomásához:





A tanítás címe: Szent Erzsébettel a hétköznapokban. A beszélgetéshez, valamint a hivatás témájához kapcsolódóan imatervet is kapnak az érdeklődők:

„Érkezz meg az igazságba: Isten sokkal jobban szeret, mint ahogyan el tudod képzelni.

Gondolatban lépj be abba a helyzetbe, amikor ebből már megtapasztaltál valamit. Tudatosítsd, hogy ő most is jelen van, igent mond az életedre, és jobban szeret, mint ahogyan akkor érezted.

Tekints vissza: bizonyára többször mondtál már igent istennek. Mire hívott akkor? Milyen volt őt követni? Látsz valamit abból, hogy milyen gyümölcsök születtek ebből az igenből? Ugyanezt a szempontot más irányból is megközelítheted: mikor érezted, hogy igazán a helyeden vagy?

Van olyan hívás az életedben, amire (még) nem mondtál igent? Ha nem jut eszedbe ilyen, segíthetnek azok a szentírási helyek, amelyek az utóbbi időben mélyen érintettek.

Mi akadályoz meg abban, hogy igent mondj? Mik a kételyeid, félelmeid? Vidd ezeket bátran Jézus elé! Ugyanez más irányból: most a helyeden vagy? Ha nem: mire lenne szükséged ahhoz, hogy a helyeden legyél? Tudsz ezért konkrét lépéseket tenni? Jézus olyan úton és olyan tempóban vezet, ami valóban a legjobb neked. Egyetlen imádságban általában nem kapunk választ minden kérdésünkre. Adj hálát a most kapott kegyelmekért, és azért az útért, amelyen Jézus vezetett, vezet és vezetni fog.”

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Jézus műhelyében Facebook-oldal



Magyar Kurír