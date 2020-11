Haszontalan szolga vagyok – Szent Márton-díjban részesült Somos László kaposfői plébános

Varga László kaposvári megyéspüspök köszöntötte az ötfős közösséget. „A világ azé, aki szereti, és ezt be is tudja bizonyítani. Valaki olyan kapja ma a díjat, aki be tudja bizonyítani, hogy szereti a rábízottakat” – a főpásztor Vianney Szent János gondolatának felidézésével nyitotta meg az ünnepséget.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát elmondta, hogy a Szent Márton-díjat az alapítók 2020-ban egyhangú döntéssel Somos László esperes-plébánosnak, a Kaposvári Egyházmegye helynökének ítélték.

A pannonhalmi főapát a laudációban kiemelte: az 1994 óta Kaposfőn szolgáló Somos László – megismerve a plébánia területén élő rászorulók helyzetét – hivatásának értelmét a cigányság pasztorációjában találta meg.

A konkrét segítségadáson túl munkatársaival együtt azon dolgozik, hogy a szegény sorban élőknek is esélyük legyen egy emberibb életre, és ezáltal visszakapják önbecsülésüket.

A Szent Erzsébet Alapítvány kuratóriumának elnökeként, tanár és szociális munkás végzettségű munkatársaival együtt a Kaposvári Egyházmegye területén folyamatosan ételosztást szerveznek a rászorulóknak; tanodákat működtetnek, ahol az iskolai oktatás után foglalkoznak a roma gyerekekkel; közösségi házakat hoztak létre (mosókonyhával, zuhanyzókkal), ahol felnőttekkel is foglalkoznak: segítenek nekik eligazodni a hivatali ügyekben, igyekeznek támogatást nyújtani mindennapi gondjaikban.

A Szent Márton-díj elismerés és megbecsülés Somos Lászlónak és munkatársainak, hogy amit tesznek, Pannonia nagy szülöttének, a köpenyét a koldussal megosztó Szent Márton példájának hiteles követése;

továbbá bátorítás is egyben, hogy folytassák nemes szolgálatukat – hangzott el az ünnepélyes díjátadón.

A főapáti köszöntő után az alapítók képviselői átnyújtották a díjat, amely Szent Márton és a koldus porcelánból megformált alakja, Horváth Mihály Munkácsy-díjas iparművész alkotása.

Somos László a következő gondolatokkal köszönte meg az elismerést:

Jézus azt mondta, hogy menjetek el minden néphez. Úgy gondoltam, nem a plébánián várom a cigányokat, hanem én megyek el hozzájuk.

Ma már öt közösségi házunk működik, huszonöt munkatársam van, és önkéntesek is részt vesznek a szolgálatokban. Nagy létszámban dolgozunk, de elég nagy cigány létszámot is érünk el. Munkánkban főként a gyerekekre helyezzük a hangsúlyt. Három célt tűztem ki magam elé. Az első: rádöbbenteni a magyarokat a cigányok emberi méltóságára. A második: segíteni a cigányokat az önbecsülésük felismerésében. A harmadik pedig az, hogy mint pap ezt a két népcsoportot közelebb hozzam egymáshoz. Köszönöm a díjat! Csak a dolgomat tettem, és egy haszontalan szolga vagyok.”

A díjat a Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok alapította 2001-ben, hozzájárulva ezáltal nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a régióban megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználva és egyben megőrizve a Pannon-térség egyedülálló adottságait. A Szent Márton-díj a fenti célokat legjobban szolgáló kimagasló emberi teljesítmény elismerése.

A díjat 2001-ben Nemeskürty István, 2002-ben Pungor Ernő, 2003-ban Nagy Gáspár, 2004-ben Kukorelli István, 2005-ben Mádl Ferenc, 2006-ban Szokolay Sándor, 2007-ben Sebestyén Márta, 2008-ban Melocco Miklós, valamint Gál Tiborné, férje helyett, 2009-ben Tringer László, 2010-ben Sólyom László, 2011-ben Ittzés János, 2012-ben Thész Gabriella, 2013-ban Rieger Tibor, 2014-ben Andrásfalvy Bertalan, 2015-ben Jankovics Marcell, 2016-ban Tardy László, 2017-ben Halzl József, 2018-ban Rolla János, 2019-ben a Sant'Egidio közösség vehette át.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság



Magyar Kurír