Határok, amelyek összekötnek – Interdiszciplináris konferenciát rendeztek a Sapientián

A legmagasabb szinteken képviseltette magát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE), a Gál Ferenc Egyetem (GFE), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE).

A voltaképpen a márciusban esedékes Sapientia Nap kibővített változataként megvalósuló rendezvényt Kisnémet Fülöp OSB moderálta.

Bagyinszki Ágoston OFM házigazda rektor köszöntőbeszédében hangsúlyozta, közös gondolkodásra, párbeszédre hív ez a konferencia; találkozási teret szeretne létrehozni a Sapientia Főiskola.

Március 13-án, pénteken három szekcióban nyolc előadás hangzott el. A Társadalmi-szervezeti tapasztalat szekció Kiss Orhidea Edith, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánhelyettese előadásával kezdődött, aki a szervezeti bizalommal kapcsolatos kutatások eredményeit osztotta meg. A gyorsan változó, polikrízisben élő világunkban működőképes vezetői viselkedéseket vizsgálták, külön kitekintéssel a covidjárvány időszakára.

Ezt követően Zachar Péter Krisztián, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánhelyettese a kormányzás változó megközelítéseiről beszélt a komplexitás korában. Tudománytörténeti áttekintésében kiemelte Magyary Zoltán (1888–1945) iskolateremtő, nemzetközi hírű tudós, a Magyar Közigazgatási Intézet alapítója munkásságát.

A Normativitás, szabályozás, intézményes tudás szekciót Komáromi László, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dékánja nyitotta meg a jogászképzés etikai dimenzióiról, a keresztény értékek bevonásáról osztva meg gondolatait, kiemelve a nagy előd, Zlinszky János munkásságát.

Birher Nándor, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja filozófusokat is segítségül hívva elemezte a szabályozáskomplexitást. Eddig jellemzően szavakkal szabályoztunk; a mesterséges intelligencia új korszakot nyitott a tömegével generált tartalmakkal.

A szekciót Szabados Tamás, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese zárta Értékek a magánjogban című előadásával. A nem szakértő hallgatóság számára is érthetően megvilágította többek között a nemzetközi magánjog problémás eseteit, és rámutatott arra is, hogy a jog értékhordozó, az értékek védelmének egyik mechanizmusa.

A péntek délután harmadik szekciója a Szakralitás, teremtett világ, egzisztenciális tapasztalat címet kapta. Janka Ferenc görögkatolikus pap, a GFE rektorhelyettese a szakralitásra nyíló tér, idő, személyes kapcsolatok kérdését vizsgálta, irodalmi kitekintésekkel, többek között Rilke Archaikus Apolló-torzó című versét elemezve.

Pajtókné Tari Ilona, az EKKE rektora teremtésvédelmi témát mutatott be: hogyan szolgálják a tudományok bolygónk jövőjét, ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, például az egri katolikus egyetemen; milyen vállalásokat tettek ennek érdekében, a térségért is felelősséget viselve.

A Sapientia rektorának előadása zárta az első napot. Bagyinszki Ágoston a fundamentális teológián belül is ismeretelmélettel foglalkozik. A tapasztalat határfogalma a kereszténységben című előadásában három fogalmat vizsgált abból a szempontból, hogy valóban tapasztalatról, tapasztalásról beszélhetünk-e például a bioszféra, a szervezeti bizalom vagy az igazság kapcsán; különbséget téve a tapasztalat különböző formái között.

Március 14-én, szombaton még inkább kaleidoszkópra emlékeztetett a konferencia programja; ezen a napon az egyetemek delegált képviselői tartottak előadásokat, változatos témákban, az újdonság erejével is inspirálva a közönséget.

Juhász Gergely, a Sapientia rektorhelyettese, majd Kék Emerencia, a főiskola morálteológiai tanszékének docense, a rendezvény ötletgazdája köszöntötte a jelenlévőket. Kék Emerencia bemutatta az intézmény külügyi munkacsoportjában megszülető koncepciót, a partneregyetemekkel együtt rendezett konferencia gondolatát.

Először az Észlelés és emberkép szekcióban két pedagógiai, gyógypedagógiai témájú előadás hangzott el.

A második szekcióban a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának kutatásait ismerhették meg az érdeklődők; először Iván Kristóf prodékán mutatta be az eredendően is határterületen mozgó kar (BIOlógia + elektroNIKA) tevékenységét, jelentős sikereket felmutató kutatólaborjaikat, illetve szerepléseiket a Cybathlon „bionikai olimpián”. A zürichi versenyen olyan támogató technológiákkal lehet nevezni, amelyek a fogyatékossággal élőket a mindennapi feladatokban támogatják.

Előadást tartott Gelencsér-Horváth Anna, a látássérülteket, vakokat találmányaikkal segítő pázmányos kutatócsoport (Magyar Bionikus Látásközpont) egyik vezetője, a Cybathlonon első helyet szerző LetSee team tagja is.

Hatalom, eskü, bizalom címmel két előadás hangzott el a harmadik szekcióban.

A kétnapos rendezvény utolsó szekciója a Keresztény horizontok és hermeneutikai távlat címet kapta. Először Sárkány Péter egyetemi tanár, az EKKE Társadalomtudományi Intézetének vezetője szólt a keresztény identitású nevelésfilozófia kérdéseiről, a katolikus kötődésű filozófusok modernitáshoz való viszonyáról.

Maróti Gábor egyházjogász, aki a PPKE Hittudományi Karát képviselte a konferencián, azt mutatta be, miért szükséges a társtudományokat bevonni, szakértőket alkalmazni a kánonjogi igazságkeresésben. Rámutatott, a jog nem autonóm megismerési rendszer, hanem más tudományokra támaszkodik; a ténymegállapítás interdiszciplináris.

Az utolsó előadó, a Sapientia rektorhelyettese, Juhász Gergely a British Library egy 1994-es szenzációs könyvbeszerzésének történetével indította előadását: ekkor vásárolt meg a könyvtár mintegy 1 millió fontért egy könyvritkaságot, az első angol nyelvű nyomtatott Újszövetség egy példányát, amelyet William Tyndale fordított. A rektorhelyettes beszélt az eretnekség gyanúja miatt Angliát elhagyni kényszerülő Tyndale munkásságáról; a korabeli antwerpeni nyomdászokról és szerepükről a népnyelvű bibliák terjesztésében; illetve egy sporttáskáról, amelyben egy korábban félrekatalogizált, nagy értékű fordítás lapult. Végezetül kiemelte: Tyndale is az együttműködések révén tudott nagyot alkotni.

A Duna-parti kaleidoszkóp konferenciát Dobszay Benedek OFM, a Sapientia tudományos munkatársa zárta, aki a közös pontok keresését és a komplexitást emelte ki a felmerült témák kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a komplex dolgokat csak a határokra elmenve tudjuk vizsgálni. A határok veszélyeket is jelenthetnek, akár identitásválságokat is okozhatnak, de „határaidon ő ad békét” (vö. Zsolt 147).

Szöveg: Verestói N. Anna

Fotó: Merényi Zita; Kormány Gábor

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír