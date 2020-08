Házhoz – is – ment az idei Arcus Temporum

Az online közvetített három koncert visszanézhető a fesztivál weboldalán (a korábbi közvetítések a lejátszó jobb felső sarkában lévő „event post” gombra kattintva érhetők el: www.arcustemporum.com/live). A Főapátság, az idei kulturális évad mottójához – „Vendégségben” – híven nem csak a művészeket és a közönséget, hanem egy társszervezőt is vendégül hívott. A XVI. Arcus Temporum megvalósulását a Filharmónia Magyarország segítette.

Immár több mint másfél évtizede az augusztus elképzelhetetlen Pannonhalmán az Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztivál nélkül. A járványhelyzet miatt idén a Pannonhalmi Főapátságnak szűkítenie kellett a programon, de a színvonalból egy jottányit sem engedtek.

A pandémia több tervünket áthúzta, de arról nem mondunk le, hogy monostorunk Szent Benedek atyánk elképzelése szerint a vendégfogadás, a találkozások helyszíne maradjon!”

Így köszöntötte Hortobágyi T. Cirill főapát a XVI. Arcus Temporum közönségét. Világhírű hazai és nemzetközi zeneművészek, az irodalom nagyjai, a fotó- és festőművészet kortárs alkotói és a Főapátság spirituális programjai hívták vendégségbe az ezeréves falak közé az érdeklődőket augusztus 21–23. között. A majd két tucat esemény egy részén – így a koncerteken is – csak korlátozott számban lehetett részt venni. A Pannonhalmi Főapátság ezért idén a zenei élményeket „házhoz vitte”, és a koncertek egy részét élőben közvetítette.

Az érdeklődők már az augusztus 21-i nyitókoncertbe bekapcsolódhattak a világhálón. Beethoven és Kurtág kettősével indult a zenei utazás 19 órakor. A két szerző személyisége között feszülő ellentétet egyik oldalon a fesztivál fő vendége, az orosz Evgeni Koroliov zongoraművész, a másikon pedig Keller András művészeti vezető és a finn szopránénekes, Anu Komsi jelenítette meg. Míg a 250 éve született Beethoven a hatalmas formák, addig korunk egyik legnagyobb szerzője a miniatűrök által fejezi ki önmagát. A 18–19. század kiválósága nem hagyta, hogy bárki hasson rá, ezért nem volt hajlandó meghallgatni kortársait. Beethoventől ebben is teljesen különbözik Kurtág György, hisz a komponista szivacsként szívja magába korunk irányzatait és stílusait. Bár a kettőjük között lévő különbségek mindenhol fellelhetők, mindketten csakis a zenének éltek és élnek. A hangverseny első felében Beethoven nagyívű alkotásait adta elő Koroliov, erre válaszoltak a második részben Kurtág György 40 dalból álló Kafka-töredékei, amelyet Keller András és Anu Komsi kettőse szólaltatott meg.

Azok is felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak a pénteki nyitónapon, akik a komolyzene helyett a jazzt választották. A Nagy János Trió, francia vendégművészekkel kiegészülve várta a zeneszeretőket a Főapátsági Pincészet teraszán. A több mint 25 éve alakult együttes összetétele az évek alatt többször is módosult. A legjelentősebben 2014-ben, amikor a hagyományos zongoratrió felállásból kikerült a bőgő, és helyére a hegedű lépett. Erről így vallott a zenekarvezető: „Basszushangszer nélkül nagyobb szabadságom van mind harmóniák, mind ritmus, mind pedig a zenekari hangzás terén.”

Augusztus 22-én a fesztivál visszatért központi alakjához, Beethovenhez. A bécsi klasszika nagyjának 3. zongoraversenyével kezdődött a Concerto Budapest estje. A mű egyszerre mutat előre Beethoven későbbi, újító zongoraversenyei felé, és tekint vissza a Mozartra jellemző hangzásvilágra. Ez a kettősség jelenik meg a tételek között is. A darab során az együttes élére ezúttal Evgeni Koroliov állt. Majd Jörg Widmann klarinétművész, karmester és zeneszerző darabja, a Con brio következett, amely Beethoven-hommage-ként is értelmezhető. Az előadói apparátus, a hangszerelés, a díszítések és a zenei poénok is egyértelműen utalnak a nagy elődre. Ezt az internetezők is felfedezhették, hisz a hangversenybe ekkor már ők is bekapcsolódhattak. Az est Csalog Gábor ősbemutatójával folytatódott. Most először hallhatta a közönség Himnusztöredékek című művét. A sokoldalú művész darabjában a saját maga által kiválogatott himnuszstrófák szövegeiből kibontakozó képzettársításait fordította le a zene nyelvére. Végül az ugyancsak himnusszal felérő, Beethoven 6. szimfóniájával zárult az est.

A fesztivál záró napján a spiritualitás és a zene együtt jelent meg. Kiss Zsolt közreműködésével az észt Arvo Pärtnak, az egyházi zeneszerzés legkiemelkedőbb élő alakjának Trivium és Annum per annum című szóló orgonaművei csendültek fel. Utóbbi egy „bújtatott” mise, hisz a darab gerincét adó öt tétel jelölése a katolikus liturgia tételeire utal.

A XVI. Arcus Temporum búcsúhangversenyén pedig az ezeréves falak között és az interneten is hallhatóvá vált Vidovszky László Promenád című darabja. A hat rövid tételből álló művet egy fátyolfüggöny paraván mögül szólaltatták meg a zenészek, a szerző utasításainak megfelelően. Csak a két szólóhegedűs lépett elő időnként, és – ahogy arra a cím is utal, a Promenád jelentése ugyanis „séta” – sétált a kottatartókhoz. A koncerten maga a zeneszerző, Vidovszky László is részt vett a hallgatóság soraiban.

A zárónap hangversenye sem múlhatott el Beethoven művei nélkül. Utolsó, 16. vonósnégyese a Concerto Budapest előadásában a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában, ezúttal vonószenekari változatban csendült fel. Majd Bach 1738-ban született d-moll zongoraversenyével folytatódott a hangverseny. Végül Messiaen Az isteni jelenlét három kis liturgiája című kompozíciója koronázta meg a zárónapot. A három tétel az isteni jelenlét három formáját – a bennünk lakozó, a magát felmutató és a mindenségben lakozó Istent – jeleníti meg. A zárókoncerten a Concerto Budapest mellett színpadra lépett a Purcell Kórus, Csalog Gábor, valamint a kiváló Messiaen-játékos, Ránki Fülöp és különleges elektronikus hangszerével, az ondes martenot-val Bruno Perrault is.

A XVI. Arcus Temporumon a zene mellett idén is az irodalom, a spiritualitás és a kiállítás állt a középpontban három napon át. „Érzelmi labirintusban bolyongunk, az otthon megnyugtató biztonságával. Mert az igazi Úr, akinek vendégei vagyunk, nem engedi el a kezünket” – fogalmazott a fesztiválról a házigazda, Batta András zenetörténész.

