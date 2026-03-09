Helyére került a debreceni görögkatolikus székesegyház toronykeresztje és időkapszulája

A debreceni görögkatolikus templom építése 1907-ben kezdődött. Firczák Gyula püspök 1910. május 22-én az Istenszülő oltalmának tiszteletére szentelte fel. Az építés után több mint száz évvel szükségessé vált a 2015-ben főszékesegyházi rangot kapott templom teljes körű felújítása. A munkát 2023 októberében, nem sokkal a templom búcsúünnepét követően kezdték el. Közel két évvel később, 2025. szeptember 4-én a szakemberek egy 1908-ban elhelyezett időkapszulát találtak a torony tetején található kereszt tövében. A bádogból hajtogatott doboz közel 120 éven át sértetlenül megőrizte az elhelyezés emlékdokumentumát és az azt védő újságlapot.

A dokumentumok a Görögkatolikus Metropóliai és Főegyházmegyei Levéltárba kerültek, ezeket március 6-án, az új időkapszula elhelyezését megelőző rendezvény keretében meg lehetett tekinteni a Görögkatolikus Látogatóközpontban. A történelmi eseményt megtisztelte jelenlétével a művészi festésben részt vevő több ikonfestő, a tervezést és a kivitelezést végző cégek képviseletében pedig Tisza András, illetve Gál Attila és Som János.

Az esemény rövid vetítéssel kezdődött a főszékesegyház épületének felújításáról, majd Papp László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve: büszke arra, hogy „a város polgárai közötti egyetértés, megértés és összefogás révén” a református, a római katolikus és a görögkatolikus egyháznak is Debrecen az egyik püspöki székhelye. A görögkatolikus egyház aktív tagjaként azt kívánta, hogy az utódok is egy ugyanolyan fejlődő, virágzó, szellemi, kulturális és gazdasági szempontból is európai jelentőségű, regionális központ polgárai lehessenek Debrecenben, mint amilyen a város ma.

Ezt követően Kocsis Fülöp ések-metropolita, Seszták István hajdúdorogi főhelynök és Sivadó Miklós debreceni parókus látta el kézjegyével az esemény emlékdokumentumát, mely többek között a Görögkatolikus Metropólia hierarchái, a Debreceni Görögkatolikus Parókia szolgálattevői, az építést és kivitelezést végző szakemberek és a művészi festést végző ikonfestők nevét tartalmazza; illetve megemlékezik a templom építésének történetéről és az 1908-ban készült iratokról is.

Kocsis Fülöp és Papp László az emlékdokumentumon és az 1908-as iratok másolata mellett a Görögkatolikus Szemle legfrissebb számát, a Hiszekegy imádság eredeti szövegét, a Görögkatolikus Metropólia megalakításának 10. évfordulójára készített emléklapot, a felújítás látványterveit és egy imafüzért is elhelyezett az időkapszulában. Az imafüzért az érseki hivatal két munkatársa, Szabó Sándor és Szabóné Fekete Ágota közösen készítette családjaik imái mellett.

Papp László, Debrecen polgármestere az eseményen elmondott köszöntője szövegét, egy Debrecen feliratú kitűzőt és a Hajdú-Bihari Napló friss számát helyezte el az időkapszulában az utókor számára.

Az ünnepélyes alkalmon nemcsak a kapszula került fel a toronyba, hanem a vörösrézből készült toronykeresztet is visszatették régi helyére, miután a szakemberek lecsiszolták, polírozták, kijavították rajta a hibákat, az alapozás után pedig aranylemezekkel borították.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita végül megáldotta a megújult toronykeresztet és az allatta elhelyezett új időkapszulát is.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Fotó: Tóthné Espán Margaréta, Király András, BSZI

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír