Hit, közösség és találkozás – Interjú a kaposvári KATTÁRS főkoordinátorával

Az évről évre megrendezett KATTÁRS célja, hogy az örömteli élet, a hit és a társadalmi felelősségvállalás üzenetét közvetítse minden korosztály felé, ráirányítva a figyelmet arra, hogy az örömteli élet lehetősége a Teremtőbe vetett hitből fakad.

– „Igazságosabb és testvériesebb világot!” – határozta meg a kaposvári rendezvény mottóját Varga László megyéspüspök, utalva Ferenc pápa Fratelli tutti, Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára. (...) az Egyház 2000 éve ennek fényében próbál tevékenykedni (...)

– A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia harminc évvel ezelőtt adta ki az Igazságosabb és testvériesebb világot! című körlevelét, amely ennyi idő távlatából sem veszítette el aktualitását. Ezért választotta Varga László püspök atya a KATTÁRS mottójául. A körlevelet az apostoli buzdítás fényében szeretnénk majd vizsgálni.

A meghívás kétezer éve nem változott, azonban az Egyház folyamatos megújulásra hív, hiszen egyikünk sincs még kész a szeretetben.

(...) Mintegy húsz ember vesz részt a munkában, különböző részterületekre osztva. Külön csapat felel többek között a kulturális programokért, a liturgiáért, az előkészítő év során hirdetett alkotói pályázatokért, illetve az operatív feladatokért is.

– A közelmúltban milyen alkotói pályázatokat hirdettek meg?

– A támogatóprojektek és az alkotói pályázatok témája az idei mottó kapcsán az irgalmas szamaritánus példázata. Arra szeretnénk ösztönözni a pályázókat, hogy jelenítsék meg a társadalmi igazságosság, az egymás és a fogyatékossággal élők felé forduló, keresztény testvéri szeretet megnyilvánulásait. Azt látjuk, hogy sikerült felkeltenünk az érdeklődést. Az első pályaművek már megérkeztek, azonban a május 31-i beadási határidőig még hosszú idő áll rendelkezésre. (...)

Nagyon hálás vagyok a munkatársaimért, a szűkebb és tágabb szervező csapatért. Jó látni, hogy milyen lelkesen, sok-sok ötlettel érkeznek a megbeszélésekre és végzik az előkészítést az amúgy sem kevés egyéb feladatuk mellett.

– A hátra lévő idő elegendő az előkészülethez? A közösségek, családok és fiatalok fesztiválját szeptember 18–20. között rendezik meg.

– Már tavaly ősszel megkezdtük a stáb felállítását, a közös gondolkodást és az esetleges fellépők, tanúságtevők meghívását. Azt látjuk, hogy ez az egyéves felkészülési időszak valóban szükséges ahhoz, hogy olyan gazdag programkínálatot nyújtsunk a három nap alatt, amely képes megszólítani a társadalom széles rétegeit. (...)

Igyekszünk minden korosztályt megszólítani a legkisebbektől egészen a legidősebbekig. Pénteken délelőtt közös sportolásra hívjuk az iskoláskorúakat a Desedára, majd délután a katolikus iskolák kamarazenekari találkozóját rendezzük meg.

Az említett körlevél apropóján a pénteki interdiszciplináris konferencia is szélesebb körű kitekintés lesz, ahol a jó gyakorlatok mellett a jelenlegi problémákról is szó lesz.

A pénteki nyitó szentmise után a Jézus Szíve-templomba vonulunk fáklyákkal, ahol több kórus közreműködésével taizéi imaórán veszünk részt.

Szombaton fesztiválhangulat várja a Kossuth térre és a Fő utcára kilátogatókat. Sátras kitelepüléssel mutatkoznak be egyházmegyei és országos szervezetek; a családok számára külön programokat szervezünk, valamint flashmobbal, meglepetésprogramokkal, késő délutántól pedig koncertekkel, tanúságtételekkel is készülünk.

Vasárnap szentmisével és koncerttel zárul a háromnapos programsorozat a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Természetesen nagy figyelmet fordítunk azokra is, akik először járnak Kaposváron, szeretnénk velük megismertetni a város nevezetességeit, s arra törekszünk, hogy mindannyian kellemes benyomással térjenek haza városunkból, amely 1993 óta püspöki székhely. (...)

A legnagyobb kihívásnak és feladatnak azt látjuk, hogy elérjük az embereket, célba érjen a meghívásunk és felkeltsük bennük a vágyat arra, hogy kilátogassanak a programokra. (...) Több száz résztvevőt várunk az eseményre. A kaposvári szálláshelyek mellett a közeli településekre is támaszkodunk, ha szükséges.

Az interjú teljes terjedelmében ITT olvasható.

*

A társadalom perifériáján élőket is várják

Török Daniellától, a KATTÁRS főkoordinátorától megtudtuk: a különféle programokat főként a belvárosban szervezik. A fő helyszín a Kossuth tér és a kaposvári székesegyház lesz, de több programnak is helyet ad a Szivárvány Kultúrpalota, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont, a püspökség, a Fő utca, valamint az Európa park, ahol a gyermekprogramok zajlanak majd. Számos kulturális program lesz városszerte.

A családok és közösségek kaposvári fesztiváljára mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők, különös tekintettel azokra, akik a társadalom perifériáján élnek: a szegényekre, sérültekre, fogyatékossággal élő személyekre.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye; sonline.hu

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír