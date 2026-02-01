Hitben-zenében megélt egység – Bencés iskolák kórustalálkozóját tartották a Szent István-bazilikában

A 14 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát volt. A főapát kiemelte, hogy

a bencés nevelés-oktatás a teljes emberre igyekszik figyelni, és a maradandó értékre, hagyományra irányítja a figyelmet akkor is, amikor az ordinarium több száz éves dallamai hangoznak el a szentmisében.



A találkozó megnyitójaként Hardi Titusz OSB, a Pannonhalmi Főapátság Iskolafenntartó Főigazgatóság főigazgatója osztotta meg gondolatait az egyházzene és a közösségi éneklés lelki jelentőségéről. Beszédében Szent Ágoston ismert mondatát idézte: „Bis orat qui canit” – azaz kétszeresen imádkozik, aki énekel.

Hangsúlyozta, hogy az énekelve imádkozásban az ember egész lénye részt vesz: nem csupán szavakkal, hanem egész testében-lelkében adja át magát az imádságnak. Rámutatott arra is, hogy

a kórus a közösség élményét hordozza, fegyelemre nevel, és megtanít arra, hogy az egyén igazodjon másokhoz, együttműködjön társaival.

A szentmisén és az azt követő kórustalálkozón a következő bencés iskolák együttesei működtek közre: a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium; a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium; a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium; a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola; a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium; a győri Napsugár Alapfokú Művészeti Iskola; a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola, a budapesti Szent Benedek Gimnázium, valamint a Szent Márton Kamarakórus, amely a Pannonhalmi Bencés Gimnázium öregdiákjaiból alakult.



Az orgonaszolgálatban közreműködtek a budapesti Ward Mária-iskola növendékei, továbbá Kiss Zsolt orgonaművész, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium ének- és orgonatanára, a pannonhalmi Szent Márton-bazilika karnagya, valamint Kozák Bence András orgonaművész, a Napsugár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. A liturgia énekeit Brandné Szabó Ildikó, Czifra Orsolya és Rudolf Krisztina vezette.



A kórustalálkozó ünnepélyes zárásaként Liszt Ferenc Tu es Petrus című műve csendült fel a Krisztus oratóriumból. A kompozíciót a jelen lévő kórusok összkara adta elő, mintegy 150 énekes közreműködésével, Kalmanovits Zoltán vezényletével. A monumentális zárószám méltó összegzése volt a nap üzenetének: a hitben és zenében megélt egységnek, amelyben az egyéni hangok közös imádsággá formálódtak.



A Szent István-bazilikában megszólaló közös ének és imádság így nemcsak a résztvevők számára jelentett maradandó lelki élményt, hanem hiteles tanúságtételként is szolgált arról, hogy a bencés hagyományban a zene, a fegyelem és a közösség ma is élő, megtartó erő.

