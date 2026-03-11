Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak nagyböjti lelkinapját tartották Székesfehérváron

A szentmisében a főpásztor arra buzdított, hogy a húsvét előtti szent időben újítsuk meg istenképünket, ne rutinból tekintsünk az Úrra. Úgy gondoljunk rá, mint a tékozló fiú Atyjára, aki jóságos szeretetével újra és újra felemel és megerősít minket hívő életünkben és a szolgálatunkban egyaránt.

„Az Atya végtelenül szeret, az Atya hazavár bennünket, tudja a mi bűnbánatunkat. Kell, hogy őszintén eléje boruljunk, és tudjuk szeretetünkkel körülvenni őt. Kérjük, hogy kegyelmével gyógyítsa meg lelkünk bűnütötte sebeit, oldozza fel bűneink bilincseit, tegyen bennünket szabaddá, és segítsen, hogy egyre inkább és készségesen alakítsuk az életünket erényessé a jóról való tanúságtétellel, a másik szeretetben való elfogadásával.

Amikor az istenképet formáljuk egy gyermek életében, amikor az Istenről való fogalmat próbáljuk tisztázni egy munkatárssal való, vagy egy családi asztal körül zajló beszélgetésben, akkor fontos, hogy ne a magunk bölcsességét hirdessük, hanem próbáljuk meg a jóságos Atyát képviselni.

Ha szívünkben Istennek igaz képét hordozzuk, és megpróbáljuk a Biblia, a kinyilatkoztatás Istenét befogadni úgy, ahogyan azt az Egyház elénk tárja, akkor az istenképünk eleven lesz. Bennünket is megóv, fölemel, erősít és segít, hogy a világot jobbá tudjuk tenni” – emelte ki Spányi Antal püspök.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó alkalmon Szakács Péter püspöki titkár köszöntötte a hitoktatókat és a munkatársakat.

A hasznos tanácsokat is érintő bevezető után Szlama Ákos ifjúsági referens a fiatalok pasztorációjáról szólt az evangélium üzenetén keresztül, majd Ferenc pápa és XIV. Leó pápa gondolatait tolmácsolta.

Beszélt továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának tanulmányi napján elhangzottakról, arról, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet segíteni a fiatalokat, hogy valóban krisztusi, stabil életet tudjanak élni a mindennapokban.

„Ne akarjátok átformálni a fiatalokat! Ahogy Jézus is mondta: »Hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Azután megölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.« Ez az alapmotívuma az ifjúságban való gondolkozásunknak. Amit Jézus itt mondott, pont ugyanúgy kell bánnunk a fiatalokkal is, mert különben nem fog menni az ifjúsági munka. Ami az egyik legfontosabb üzenete ennek az evangéliumnak, hogy

a fiataloknak helye van Jézus mellett. Ez azt jelenti, hogy nem nekünk kell helyet készíteni Jézus mellett nekik, hanem próbáljuk meg odavezetni őket. De olyan állapotban, ahogy vannak, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk őket látni.”

Szlama Ákos atya azt is felidézte, hogy az ifjúságpasztorációval kapcsolatban Ferenc pápa arra hívott: legyünk kreatívak, személyesek, és tanúsítsunk kísérő magatartást. Amikor Budapesten járt, úgy fogalmazott: „Aki mer, az nyer”, utalva arra, hogy a fiatalokat meg kell abban erősíteni, hogy legyenek nagy álmaik, vágyakozzanak nagy dolgokra, legyen ott a szívükben, hogy szeretnének valamit elérni. Leó pápa tanításában pedig határozottan megjelenik a fiatalok missziós küldetése, hogy nagy szerepük van egy jobb világ létrehozásában. Nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy akarjanak ők is szentté válni.

Az előadás harmadik részében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának tanulmányi napján elhangzottakról esett szó. Kutatások szerint a fiatalok körében radikálisan nő a depressziós, de egyre több a sajátos nevelést igénylő gyermek is.

Szlama Ákos bemutatta az egyházmegye ifjúsági programjait is, különös tekintettel az Ébresztő fesztiválra és az őszi egyházmegyei ifjúsági zarándoklatra. Végül kitekintett az országos eseményekre is és a világegyház által szervezett találkozókra.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Kornél és Kovács Marcell

Videó: KörtvélyesTivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír