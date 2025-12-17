Hogy mindig adni tudjanak – Angyalbatyut vitt Kárpátaljára a Katolikus Karitász

Ukrajnában a háború változatlanul folyik. Fel-felmerül a béke a lehetősége, intenzíven folynak tárgyalások, rendszeresek a diplomáciai erőfeszítések, de a mindennapokat továbbra is a létbizonytalanság, kiszámíthatatlanság határozza meg. A segélyszervezetek, intézmények munkatársai pedig reggeltől estig azon munkálkodnak, hogyan segíthetnek ezen.

Nem hangzik el panasz, a beszélgetésben tényként írják le a „mobilizáció” – a besorozás – során megtapasztalt visszaéléséket, a szabadságra hazatérők felfoghatatlan átéléseit. Ebben a helyzetben sokan vannak, akik tenni akarnak a szükséget szenvedőkért.

Az egyikük Fehér Ferenc, a Szent Márton Karitász igazgatója. A Szent József óvodába kalauzol bennünket.

Ez a Munkács belvárosához közeli bölcsőde-óvoda ötven gyereknek ad helyet. A munkácsi Karitász a magyar kormány által támogatott programban sikerült létesítenie hét évvel ezelőtt. A háború előtt olyan nagy volt az igény férőhelyekre, hogy megvásárolták a szomszédos telket, és felépült az óvoda bővítése, jelenleg átadás előtt áll.

Kárpátalján 15 óvoda létesült az elmúlt 25 évben a magyar kormány óvodaprogramjában a Karitász és az Egyház vezetésével. Ezekből 4 intézmény maradt teljes egészében a Karitász fenntartásában, a többit pedig együtt az önkormányzatokkal működtetik – mondta el Fehér Ferenc.

Mikita Georgina, az egyik óvónő mutatja be életüket. Jelenleg három csoportjuk van. Az óvoda magyar, a foglalkozások nyelve a magyar, a gyerekek jelentős része ukrán vagy vegyesházasságban született. Nagy feladat megtanítani nekik a nyelvet.

Az óvoda nevelési programjának állandó része a zenei és a testnevelés – ebből kapunk látogatásunkkor rövid ízelítőt.

Meglátogatjuk az éppen ebédelő gyerekeket. Egy-egy kisgyerek annyira álmos, hogy feje az asztalra hajlik.

Elbúcsúzunk. „Köszönjük, hogy a Jóisten szívükre helyezte az óvodánkat” – búcsúzik a bölcsődésekkel foglalkozó Jankovszki Rebeka óvónő.

A következő állomás a Karitász raktárépülete. Ezt két évvel ezelőtt vásárolták meg a Renovabisnak köszönhetően. „A háború óta nagy hangsúlyt kapott a humanitárius segélyekkel végzett munka, tevékenységünkben kulcs szerepe van” – mondja Fehér Ferenc.

A raktárba folyamatosan érkezik adomány. Üres a raktár, mert gyorsan és hatékonyan osztanak, innen látják el Kárpátalja településeit.

Most például egy Magyarországon felszámolt ENSZ-raktárból érkezett felnőtt pelenka. „Nagy a hiány belőle, két év óta végre kaptunk, mégpedig jelentős – ez a 10. kamionnyi – mennyiséget, ami több évre biztosítani tudja a fekvőbetegeink ellátását. Több száz olyan emberről gondoskodunk, akiknek ez napi szükségletük. Most fellélegezhetnek, nagy segítséget kapnak” – tájékoztat Fehér Ferenc.

Hozzáteszi: A legnagyobb szükség a folyamatosan emelkedő árak miatt élelmiszerre van, a népkonyháinkat – legutóbb Újlakon létesítettek egyet –, az öregotthonokat innen látják el.

A Munkácsi Egyházmegyei Karitász úgy 13 ezer embert ér el, az 50 intézményük gyerekeit, öregeit, szegényeit, valamint humanitárius segélyt nyújtanak a keleti, háborús régióban.

„A karácsony közeledtével sorjában telefonálnak hitoktatók, óvodák, különböző csoportok, ahol gyerekek vannak, és kérdezik, számíthatnak-e az idén is valamiféle támogatásokra, ajándékcsomagokra, a gyerekek nagyon várják. Mindig azt mondom, ha kapunk, akkor adunk. És mindig kapunk, el tudjuk látni azokat, akik fordulnak hozzánk” – mondja.

A Szent Márton Karitász 67 településen van jelen, 14 regisztrált helyi karitászcsoporttal. Ezek mellett vannak plébániai és intézményekhez kapcsolódó csoportok.

Fehér Ferenc dicséri az önkénteseknél tapasztalt összefogást. Nem tudja nem megemlíteni gyermeke osztálytársának édesapját, akiről már 53 napja nem kapott életjelet a család – a fiatal, még egyetemista tornatanárt, akit mentességi papírja ellenére gyűjtöttek be a sorozók, és csak családja ügyvédi fellépésének köszönhetően engedtek haza.

Beszél halottakról, akik aknamezőn fekszenek, és az állatok prédájává válnak.

„Nagyon vágyunk a békére. Kárpátalját ma a béke szigetének mondjuk, de nincs olyan család, akit ne érintene a háború. Ha be is fejeződik ez a háború – adja a Jóisten, hogy fejeződjön már be –, akkor is nehéz időszak következik.”

Beregszászon a 10. számú Fenyőfácska óvodába vittük az ajándékot. Díszben az egész udvar.

Az óvoda igazgatója, Kuzma Tímea ismerősként köszönti a Karitász munkatársait. 17 éven át vezette azt a magyar óvodát, ahol olyan gyerekeket neveltek, akik nehéz otthoni körülményeik miatt a hétköznapokat az óvodában töltötték, csak hétvégére vitték őket haza.

Az intézményt márciusban bezárták – mondja nehéz szívvel a korábbi vezető.

Kuzma Tímea most a Fenyőfácska óvodában áll helyt. Ez állami fenntartású intézmény, hetven gyerekkel. Egy magyar csoport van, a többi ukrán. „Vannak magyar gyerekek az ukrán csoportokban, ahol a szülők így érzik biztosnak a gyerek későbbi iskolai előmenetelét, és van ukrán gyerek a magyar csoportban, ahol a szülők szeretnék, ha megtanulná nyelvünket” – mondja.

Az óvoda a két kultúra hagyományaira figyelve működik, miközben a szülők elvárásaira válaszolva angolul is tanítják a gyerekeket, és itt nagy hangsúlyt kap a zene és a mozgás.

Mindenre találunk megoldást. Ha tudjuk, hogy délelőtt nem lesz áram, a szakácsok megfőznek hajnali négy és hét között. Ha riadó van, énekelünk az óvóhelyen. Ha nincs áram, gyertyát gyújtunk” – mesélik.

A Katolikus Karitász a „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramja keretében eddig huszonötezer csomag gyűlt össze. Ebből kétezer angyalbatyu érkezik Kárpátaljára. Most nyolcszáz csomagot hoztak – tájékoztatott Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója.

Jutott adomány a Vajdaságba, és Magyarországon anyaotthonokba, gyerekvédelmi intézményekbe is visznek csomagokat. Továbbá a karitászcsoportokon, a felzárkóztató program jelenlétpontjainak munkatársain keresztül jut el családokhoz nagy számban angyalbatyu.

A csomagokban játék, sporteszközök, téli ruházat és édesség is rejlik. Gyakori, hogy a csomagküldő üzenetet tesz a dobozba. A gyerekek rajzolnak, képeslapot írnak – kifejezve, hogy ismeretlenül is gondolnak rá.

A teljes programban nagy számban vesznek részt országszerte önkéntesek a gyűjtéstől, a pakoláson át a szállításig. Ők azok, akik látogatják a családokat, akik karácsonyi rendezvényeket szerveznek. Az országos és az egyházmegyei karitászközpontokban is lesznek ünnepi alkalmak.

A Katolikus Karitász nemcsak angyalbatyuval segíti karácsonykor a családokat. Ez csak egy eleme annak, ahogy az ünnepet gazdagabbá akarják tenni. Fontosak az élelmiszercsomagok, az ételosztások, a magányos, idős emberek, gyerekek számára szervezett karácsonyozások. Tél van, ilyenkor még súlyosabb egy lakhatási krízis. Kell a tüzelő például. A Karitász igyekszik mindenben a szükséget enyhíteni.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír