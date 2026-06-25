Hogyan vizsgáztunk Jézus iskolájában? – Az egyházmegye pedagógusainak Te Deumát tartották Vácon

Marton Zsolt püspök a Te Deum elején felelevenítette nem olyan régi emlékét, amikor a tiszajenői iskolában pedagógus kollégákat a bérmálás szentségében részesített. Jó példának nevezte őket, akik a diákok és egyúttal mindannyiunk számára példamutatóak lehetne.

Szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy év végén nem csak a diákok vizsgáznak. Mi is vizsgáljuk meg, hogy mennyit tettünk a jézusi szeretet útján – mondta a főpásztor. – Tanév végén nem pusztán év végi összefoglalást csinálunk, nemcsak érettségizünk és záróvizsgázunk, hanem lelki összegzést is készítünk.

Kérdezzük meg magunktól, hogy az aranyszabály szellemében gondolkodtunk, beszéltünk és cselekedtünk-e? Törekedtünk-e jézusi módon szeretni a ránk bízottakat, egymást, feletteseinket és önmagunkat?

Azt is fontos átgondolni, hogyan vizsgáztunk Jézus iskolájában – tette hozzá a váci megyéspüspök. – Ha törekedtünk evangéliumi módon szeretni, akkor jól vizsgáztunk; talán van, aki kitűnően. Ha nem törekedtünk, vagy nem sikerült, akkor kérjünk Jézustól erőt, hogy ősztől újrakezdhessük.

Marton Zsolt kiemelte, hogy az április 12-i választások után sok a kérdőjel a katolikus oktatási intézményeknél, de „nekünk egy feladatunk van: imádkozni kell”.

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nyári ülésén imádkozott, majd úgy döntöttünk, hogy evangéliumi stílusban viszonyulunk a változásokhoz. Először imádkoztunk, az Úr elé vittük az új helyzetet, majd tárgyalást kezdeményeztünk az új kormánnyal. A múlt héten az illetékes miniszterek és államtitkárok egy informális találkozón fogadták a történelmi egyházak vezetőit. Jelezték a kormány készségét rendszeres találkozókra az egyházak vezetőivel, valamint a rendszeres konzultációkra az Egyházat és társadalmat érintő kérdésekben az egyházi szakértőkkel. Azt is kifejezték, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak autonómiáját, az érvényben lévő szerződéseket nem kívánja felbontani; hangsúlyozták az egyenlő és átlátható finanszírozás elvét a közfeladat-ellátásban, továbbá jelezték, hogy a hittanoktatás és annak finanszírozása megmarad” – számolt be a fejleményekről a főpásztor.

Marton Zsolt püspök azt is elmondta, hogy a kormány részéről kérték továbbá az egyházak segítségét a társadalom mentális állapotának javításában, a társadalmi béke megteremtésében. Kiemelték, hogy szeretnék mélyebben megismerni az egyházi oktatásban jelen lévő jó gyakorlatokat (például a gyerekközpontúságot, a pedagógusértékelés módját, a gyermekek aktív részvételét az intézmények életében). Hangsúlyozták, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek is minőségi oktatáshoz kell jutniuk.

„Ezek ígéretes mondatok, reméljük, hogy megvalósulnak.

Rajtunk is áll, hogy a párbeszéd kultúráját építjük-e”

– emelte ki a váci megyéspüspök.

„Elkezdődik a nyári szünet.

Jézus iskolájában egy dologban nincs szünet: a szeretetben

– hangsúlyozta a főpásztor. – A vakációban is ebben az evangéliumi szeretetben kell élnünk: a nyaraláson, a táborokban, a pihenésben. Ebben a szeretetben töltsük a nyarunkat, hogy ebből erőt merítve, felfrissülve kezdhessük majd az új tanévet ősszel!”

A szentmise után Puskás Balázs, a Szent Mihály Intézményfenntartó főigazgatója bejelentette az intézményeink élén történő változásokat és kinevezéseket. Ezt követően Marton Zsolt püspökkel együtt átadták a tanév díjait.

Idén is elismerésekkel és életműdíjakkal jutalmazták az egyházmegyei köznevelési intézményekben kiemelkedő pedagógiai tevékenységet és példamutató munkát végző kollégákat.

A „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés CSÉN-tanácsadó kinevezések ünnepélyes átadásával zárult az ünnepi program a váci székesegyházban.

Forrás és fotó: Szent Mihály Intézményfenntartó; Váci Egyházmegye

Magyar Kurír