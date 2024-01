Hol találjuk a királyt? – Januári Mária-köszöntő Csíksomlyón

Már a délutáni órákban érkeztek a zarándokok Csíksomlyóra, az év első Mária-köszöntőjére. Négy órától a gyimesi hívek, majd a csíktaplocai egyházközség férfi rózsafüzér társulata végezték az imaórát. Közben a zarándokok a kolostor gyóntatószobáinál sorakoztak fel, hogy szentgyónáshoz járuljanak.

Az ünnepi szentmisét 18 órától Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Vízkereszt ünnepe lévén arról beszélt, hogy a napkeleti bölcsek mitől látszanak királyoknak. Rámutatott: az idők során rakódott rájuk ez a hagyomány – ahogy a nevük is (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) –, a számuk, hogy hárman voltak, de így nem szerepel a bibliai híradásban. Megjegyezte: sokan úgy gondolják, az értékes, királynak szóló ajándékaik miatt lett belőlük a közbeszédben király, hiszen ki más volna méltó meglátogatni egy uralkodót, és az ajándékok száma miatt voltak hárman. Hozzátette: A bölcsek királyt kerestek, királyhoz méltó helyen, királynak járó tisztelettel.

A bölcsek az útmutatás nyomán megtalálták Jézust. Leborultak előtte, hogy imádják, nem volt kérdés számukra, hogy méltó-e erre. Vajon mitől látták királynak az egyszerű család fiát? Amikor Jézus felnőtt, és földi életének másik végéhez közeledett, Pilátus ezt a kérdést szegezte neki: „Tehát király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus megkérdezte tőle: Mi az igazság?” – Ő is sejtette, noha teljesen más síkon gondolkodott, hogy Jézusnak valahogy köze lehet az igazsághoz – mondta a kegytemplom igazgatója, majd a 71. zsoltár – „Istenem, ítéletedet add a királynak, és igazságodat a király fiának” – kezdősorát idézte, illetve Izajás ígéretét: „Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké.”

Vágyunk mi is a világnak erre a rendjére: hogy békesség legyen, ne emésszen fel emberi életeket a létért vagy az igazságosságért folytatott reménytelen küzdelem. Hogy mindenkinek legyen igénye és lehetősége az értelmes munkavégzésre; hogy jusson otthon, család, élelem, tudás, orvosi ellátás és megbecsülés minden embernek. De hol találjuk azt a királyt, aki mindezt megvalósítja? Nem tesszük fel mi is néha keserűen a kérdést: ha ennyi baj van a világban, akkor valóban király vagy te, Jézus? Nem volna hatalmad, hogy a köveinket máris kenyérré változtasd, vagy hogy legalább a fülét levágd, csak úgy figyelmeztetésül, az ellenségeinknek? És az igazán nagy gonoszokra tüzet is kérhetnél az égből – mondta Asztrik testvér, majd Bonhoeffer teológust idézte, aki szerint Isten szeretete a világ iránt nem abban áll, hogy a háborúknak véget vet, hogy elvesz tőlünk minden szegénységet, nyomorúságot, üldöztetést, katasztrófát. Mi pedig éppen ilyen dolgokban szoktuk keresni, és így nem találjuk.

Bármennyire nehéz és megrendítő is: Istennek a szeretete elrejti magát a világtól, de éppen ilyen időkben lehetünk nagyon hálásak azért, hogy Isten szeretetét többé nem kell ott keresnünk, ahol nem fedezhető fel, hanem hogy annál világosabban jelenik meg számunkra ott, ahol azt egyedül találhatjuk: Jézus Krisztusban.

A mi királyunk magára vette bűneinket, hogy minket igaznak, megigazultnak mondhasson mennyei Atyánk, akinek annyira vágyunk a szeretetére. Ahogy a bölcsekre egykor rávetült a Jézussal való találkozás után az ő királyi fénye, hogy az utókor szemében már maguk is királyoknak látszanak, úgy, de annál sokkal igazabban vetül ránk a feltámadás fénye, hogy mi magunk is új életben járjunk ezután. Legyünk Isten megbízottai, igazságának és szeretetének követei – zárta prédikációját Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója.

A szentmise után ugyancsak a csíktaplocai egyházközség férfi rózsafüzér társulatának vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben szintén a rózsafüzér társulat tagjai vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő február 3-án lesz.

Forrás: Romkat.ro/Ferences sajtószolgálat

Fotó: Erdélyi Ferencesek Facebook-oldala

Magyar Kurír