Holnap vörös szerda: öltözzünk pirosba üldözött keresztény testvéreinkért!

A nap célja, hogy felhívja a világ figyelmét keresztény testvéreink szenvedésére, akik nap mint nap üldöztetéssel, diszkriminációval vagy éppen életveszéllyel néznek szembe hitük miatt.

A helyzet drámai: jelenleg mintegy 360 millió keresztény él olyan országban, ahol hite miatt fenyegetik, zaklatják vagy üldözik, vagyis a világon minden hetedik keresztényt fenyegető elnyomás ér. A statisztikák szerint naponta átlagosan 13 keresztényt ölnek meg pusztán azért, mert Krisztust követik. Az elmúlt években tovább nőtt az üldözöttek száma: 2021-ben világszerte már több mint 380 millió keresztény szenvedett üldöztetést valamilyen formában hite miatt.

Magyarország a Hungary Helps program kezdeményezésére évről évre csatlakozik a Red Wednesday-hez, amelynek keretében több jelentős budapesti épület – köztük a budavári palotanegyed kiemelt helyszínei – vörös megvilágítást kap. A Görögkatolikus Metropólia debreceni székhelyét is vörös fény világítja meg ezen a napon sötétedés után.

A vörös fény a vértanúk vérét idézi, és látványos, megrendítő formában emlékeztet világszerte üldözött keresztény testvéreinkre. Hasonló fényfestéssel találkozhatunk számos nagyvárosban szerte a világon, ahol híres középületek, templomok és történelmi látványosságok borulnak vörös fénybe ezen az estén.

A vörös szerda célja nemcsak az emlékezés, hanem a közös cselekvés is, fölhívja az emberek figyelmét nemcsak a keresztényüldözésre, hanem arra is, hogy közösen többen, hangosabbak vagyunk. Hangunkat így talán meghallják a világ vezetői is, és tesznek azért, hogy véget érjen a keresztények bárminemű diszkriminációja. A vörös szerdán nem csak fényfestést, de közös imádságot, gyertyagyújtást, közösségi programokat is szerveznek szerte a világban. Egyes országokban már „vörös hetet” is tartanak, hogy a figyelemfelhívás hosszabb időn át jelen lehessen a közéletben. Magyarországon templomok, közösségek és egyéni hívők is csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Vállaljunk mi is szolidaritást!

Viseljünk piros vagy vörös ruhát a vörös szerdán, épületeinket lehetőség szerint világítsuk meg vörös fénnyel, gyújtsunk gyertyát – és ami a legfontosabb: imádkozzunk üldözött keresztény testvéreinkért, hogy békében élhessenek hitük szerint, és Isten adjon nekik erőt és kitartást a megpróbáltatások idején.

Szerző: Király András

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír