Húsvétváró rajzversenyt tartottak a görögkatolikus szeretetszolgálat debreceni szolgáltatópontján

Délelőtt a Vígkedvű Mihály utcai görögkatolikus óvodából érkezett két csoport – összesen harmincan – a szolgáltatópontra. Az óvodásokat Jaczkó Dániel, a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász vezetője köszöntötte. Röviden bemutatta a gyerekeknek a szolgáltatópont munkáját. Elmondta, hogy ezen a helyen ruhaneművel és lábbelivel is lehet segíteni a rászorulóknak és gyerekeiknek.

A jó hangulatot egy gyors kincskereső feladat alapozta meg, ami egyúttal lehetőséget adott arra is, hogy a gyerekek alaposan körülnézzenek a szolgáltatópont polcai között.

Papp Anita, a szolgáltatópont munkatársa egy piros pulóverről szóló mesével szemléltette munkájuk lényegét. A történet főszereplője a kukába is kerülhetett volna, miután kinőtték, de tulajdonosa inkább a szolgáltatópontba vitte, ezzel pedig esélyt adott neki, hogy új gazdára találjon.

A versenyen a közelgő ünneppel kapcsolatos alkotások készültek: húsvéti tojások, terített asztalok, családrajzok jelentek meg a papíron, többen pedig a templomot és a megfeszített Jézus Krisztust is lerajzolták.

A versenyen a zsűri döntése értelmében mindenki első helyezést ért el.

Minden óvodás könyvet és plüssjátékot kapott ajándékba, a Karitász munkatársai pedig a csoportok számára is készültek ajándékkal.

A szolgáltatóponton melegételosztás is volt ezen a napon, amiben az óvodások is segítettek.

Délután debreceni lakásotthonokból érkezett egy tízfős, általános iskolásokból álló csoport. A fiatalok is elkészítették húsvéti rajzaikat, amelyeket hasonlóképpen ajándékkal jutalmaztak a szervezők.

A lakásotthonosok a szolgáltatóponton elérhető ruhaneműkből és lábbelikből is választhattak.

A programot az EFOP-2.2.15-16-2017-00011 Karitatív tevékenység infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál című projekt támogatta.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Tóthné Espán Margaréta, Jaczkó Dániel

