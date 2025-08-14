Huszadszor rendezik meg a nemzetközi gospel fesztivált Solymáron

A sokszor „gospelolimpia” néven is emlegetett esemény számtalan magyar és nemzetközi együttesnek adott és ad alkalmat a megmérettetésre, és sok hazai gospelegyüttest indított el a hazai és a nemzetközi siker felé. Amerikától, Nigériától Suriname-ig és Dél-Afrikától Olaszországon, Svájcon át Hollandiáig, Lengyelországig és Svédországig számtalan egyházi könnyűzenei együttes mutatkozott be a gospel fesztivál színpadán.

A szervezők külön figyelmet szenteltek a határokon túli előadóknak is, így Kárpátaljáról a Magyar Örökség díjas Credo együttest is többször köszönthették a fellépők között, de az erdélyi származású László Attila és a felvidéki The Angels is fellépett már itt.

A műfaj legnagyobb hazai rangadója idén fontos mérföldkőhöz érkezik: a 20. fesztivált ünneplik. Augusztus 30-án a solymári római katolikus templom előtt épített színpad fogadja majd a fellépőket, akik színes felvonulással érkeznek délután 3 órakor. A kora délutántól késő estig tartó program közben lesz ideje az elcsendesedésnek is, és hálaadó szabadtéri misét is tartanak. Az első fesztivál óta sajnos elveszítették egyik szeretett világi fővédnöküket, Mádl Ferencné Dalma asszonyt, de egyházi alapító fővédnökük, Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök nagy örömükre a gospelszeretőkkel lesz.

Az ünnepi alkalomhoz méltó módon rendhagyó nyitánnyal készülnek: a fellépők színes gospelruháikban 15 órakor flashmobszerűen, énekelve vonulnak a színpadig. Ezután a hazai és nemzetközi gospelszcéna ismert sztárjai következnek, olyanok, akik a húsz év alatt megfordultak a fesztiválon. Nagy várakozással tekintenek Solymár kedvenceire, a lengyel Sienna Gospel Kórusra, akiket a hihetetlenül energikus Anna Bajak vezet, és akik remek szólistákkal érkeznek.

Nem maradhat el a közönség másik nagy kedvence, a lenyűgöző karnagy és zongorista, Regős Zsolt által vezetett miskolci Fráter Kórus sem, ahogy várják Csákvár kitűnő hölgy dalosait, a Csákvári Gyémánt Gospel Kórust, valamint a kortárs keresztény könnyűzene élenjáró előadóit, a Gável testvéreket is, akik az Eucharist nevű zenekarukkal Máriaremetéről érkeznek egy egész napos lelkigyakorlatos szolgálat után.

A legnagyobb létszámú kórus a dél-afrikai születésű, ír állampolgárságú zongoraművész, Mark Zeeman vezette Golgota Gospel Kórus lesz, akik mintegy hetven fővel érkeznek. És mivel egy szlovák-magyar EU-s kisprojekt keretében valósul meg a rendezvény, természetesen nagy szeretettel várják a Joseph Haydn Kamarakórust is Galántáról.

A gospel fesztivál idén is várja régi és új nézőit, hallgatóit régi mottója jegyében: „Hogy egyek legyenek!”

Szöveg: Jeney Erzsébet

Forrás és fotó (archív): Nemzetközi Gospel Fesztivál



Magyar Kurír