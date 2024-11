Húszezer Erzsébet-kenyeret osztott szét a Katolikus Karitász a szeretet és gondoskodás jegyében

Szent Erzsébet kenyere az önzetlen szeretet és a gondoskodás szimbóluma. A szentmiséken megáldott kenyereket a családok és a karitászönkéntesek hazaviszik otthonaikba, vagy megajándékoznak vele egy-egy rászorulót, akinek szüksége van a gondoskodó szeretet megtapasztalására.

Szent Erzsébet már kisgyermekként is nagy érzékenységet mutatott a szegények iránt: környezete tilalma ellenére gyakran vitt számukra élelmet, ajándékokat. Egy téli napon, amikor kötényébe rejtve alamizsnát vitt, szembetalálkozott apjával, akinek kérdésére, hogy mit rejt ruhájában, azt felelte: rózsákat. S amikor a hitetlenkedő előtt feltárta kötényét, az valóban friss rózsákat láthatott benne.

A megszentelt kenyerek arra emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége. Az önzetlen, a segítő, a cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti. Erre a segítő szeretetre adott példát Szent Erzsébet.

A Szent Erzsébet-kenyerekért kapott adományokból az önkéntesek ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és egyedülállók karácsonyára. Több helyen hajléktalanokat, rászoruló családokat is meglátogatnak ebből az alkalomból a karitász önkéntesei: visznek nekik Szent Erzsébet kenyeréből, kifejezve, hogy a legnagyobb ínségben sincsenek egyedül. Így ez a kezdeményezés egyben a Katolikus Karitász országos figyelemfelhívó és segélyprogramja is.

November 17-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevelét is felolvasták a magyarországi katolikus templomokban, mely alapján

november 24-én országszerte templomi perselygyűjtés lesz a Katolikus Karitász egyházmegyei központjai és plébániai csoportjai részére, valamint egyházi szociális intézmények működésének támogatása céljából.

Országszerte számos karitásztalálkozó, lelkinap és ünnepi esemény is zajlott Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan. Az ünnep egyben felhívás is, hogy válságok által sújtott világunkban is törekedni kell arra, hogy saját nehézségeink mellett is meglássuk mások szükségét és küzdelmeit. A Karitász folyamatosan működtetett számos felzárkóztató, fejlesztő célú, öngondoskodást segítő, valamint krízishelyzeti és menekültügyi programja több tízezer családnak és gyermeknek nyújt segítséget egész évben. Erre a sokrétű és nagy kihívást jelentő munkára hívják fel a figyelmet Szent Erzsébet ünnepén.

A Karitász egész éves krízishelyzeti és karitatív tevékenységéhez online adományozással a Karitasz.hu oldalon vagy az 1356-os adományvonal felhívásával is lehet csatlakozni.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír