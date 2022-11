Huszonegyen vehették át a Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját

A kitüntetést a szeretetszolgálat minden évben a szociális munka napjához kapcsolódóan adja át olyan munkatársaknak és önkénteseknek, akik áldozatkész munkájukkal az egész máltai közösség számára példaképek lehetnek.

Köszöntőbeszédében Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a szociális munka napja Szent Márton cselekedetéhez kapcsolódik, aki a koldus képében megjelenő Jézusra terítette köpenyét. „Ez a gesztus fontos jelkép, mert nem kamerák kereszttüzében történt – ahogyan a segítő munka sem így zajlik. Munkánk során a legnagyobb bajukban találkozunk az emberekkel, és ezekhez a nehéz helyzetekhez nem lehet reklámpillanatot társítani. Nem azért akarunk önmagunkból valamit adni a szenvedőnek, hogy vele együtt reflektorfénybe kerüljünk, hanem hogy segítsünk rajta. Szíriában egy magyar régész mondta nekem a máltai lovagokról, hogy háromszoros túlerő ellen is kivonultak a várból; de mindezt nem hitük indíttatására, hanem felszereltségükben és harci képességeikben bízva tették, mert tudták, hogy az a háromszoros túlerő ellen is elegendő lesz. A lovagok úgy tartották ugyanis, hogy a hit az ötszörös túlerőhöz kell. A mai díjazottak a mi ötszörös túlerőnk, szaktudásuk és szolgálatuk mellett a küldetésbe vetett hitükkel is a Máltai Szeretetszolgálat szellemiségét képviselik” – fogalmazott.

Az ünnepi műsort a Szent Efrém Férfikar adta, majd zárásként Kozma Imre áldotta meg a résztvevőket. Vezetésével közös imádsággal ért véget az ünnepség.

Az épület aulájában Fodor András atya, a Szeretetszolgálat észak-alföldi régiójának vezetője mutatta be saját természetfotóiból készült, A természet evangéliuma című kiállítását.

Az 2022. évi Ambrózia-díjakat Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapítója és Vecsei Miklós, a szervezet alelnöke adta át a máltai munkatársaknak és önkénteseknek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta szakmai munkakörben dolgozó munkatársként: Dobszay Szilárd, a veszprémi Befogadás Háza Hajléktalanellátó Központ utcai szociális munkása; Dusáné Ózdi Gyöngyi, a pécsi Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője segítője; Hegyi Andrásné, az óbudai Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény házi gondozója; Kisáné Zsebi Ágnes, a jánoshalmi Gondviselés Háza Idősek Otthona vezető ápolója; Molnár Tamás, a Modellprogramok észak-alföldi régiójának programkoordinátora; Tóth Tímea, az erki Biztos Kezdet Gyerekház intézményvezetője és Virág Istvánné, a Gondviselés Háza siófoki Idősek Otthona gondozója.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta nem szakmai munkakörben dolgozó munkatársként: Gir Tiborné, a pilismaróti Gondviselés Háza Esthajnal Időskorúak Otthona élelmezésvezetője; Kapás Zita, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióközpontjának gazdálkodási csoportvezetője; Koródi Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató Szolgálat gépkocsivezetője és Maracskó Kata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyugat-dunántúli régióközpontjának gazdasági vezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta önkéntesként Fritz István, a Dorogi Önkéntescsoport alapítója és korábbi vezetője; Németh Vince, a Kisbaboti Önkéntescsoport vezetője és Utasi Lőrinc-Utasi-Lukács Ágota, a közép-magyarországi régió önkéntese.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapta intézményvezető munkakörben dolgozó munkatársként Felföldi Enikő, a miskolc-lyukóvölgyi Lyukuckó Biztos Kezdet Gyerekház intézményvezetője; Makranczi Judit Brigitta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pácin Tanodája intézményvezetője; Papp Adrienn, a hatvani Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője és Van der Meer Kinga, a Fő utcai Gondviselés Háza Idősek Otthonának intézményvezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját távollétében kapta Juhász Béla, a Nyírbátori Önkéntescsoport vezetője és Kardos Mihály atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó Központ- Egészségügyi Centrum önkéntes lelki vezetője.

