Iancu Laura Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült

Kultúra – 2026. március 14., szombat | 20:51
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adott át.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült mások mellett Iancu Laura József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Iancu Laura (1978) moldvai születésű magyar költő, író, néprajzkutató, napjaink irodalmának egyik legeredetibb alkotója. Senki nincs a mai költészetben és prózában, akinek munkásságában annyira központi helyet foglalna el az istenhit, mint nála. Eddig több mint tíz szépirodalmi kötete jelent meg, ebből több verseskötet.

Iancu Laura költeményeivel többször megörvendeztette a Magyar Kurír és az Új Ember olvasóit.

Szeretettel gratulálunk minden kitüntetettnek, és az Úristen áldását kérjük életükre, munkájukra!

Forrás: Kormány.hu

Fotó: Merényi Zita

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

