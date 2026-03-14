Iancu Laura Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült mások mellett Iancu Laura József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Iancu Laura (1978) moldvai születésű magyar költő, író, néprajzkutató, napjaink irodalmának egyik legeredetibb alkotója. Senki nincs a mai költészetben és prózában, akinek munkásságában annyira központi helyet foglalna el az istenhit, mint nála. Eddig több mint tíz szépirodalmi kötete jelent meg, ebből több verseskötet.

Iancu Laura költeményeivel többször megörvendeztette a Magyar Kurír és az Új Ember olvasóit.

