Idegenvezetők világnapja Pannonhalmán – A bencés diákok ezúttal az iskolájukat mutatják be

Kultúra – 2026. február 20., péntek | 13:02
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulói immár második alkalommal csatlakoznak az idegenvezetők világnapja rendezvényeihez. A diákok február 22-én, vasárnap ingyenes vezetést tartanak Az oroszlánokon túl címmel.

A Pannonhalmi Főapátság évről évre látogatók ezreit fogadja, különösen a nyári szezonban, amikor a turisták száma jelentősen megnövekszik. A főapátság ebben az időszakban a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaira is számíthat, akik hosszú évek óta segítik a vendégek fogadását és kalauzolását a Szent Márton-bazilikában, a gótikus kerengőben és a klasszicista teremkönyvtárban.

2026-ban a Pannonhalmi Főapátság kulturális évadának tematikája az iskola, így diákok az idegenvezetők világnapja alkalmából ehhez kapcsolódva Az oroszlánokon túl címmel bemutatják a nagymúltú bencés gimnázium történetét és mindennapjait.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak február 22-én, vasárnap az alkalomra. Találkozó 13.30-kor a főkapunál. A vezetés időtartama körülbelül 60 perc.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni IDE KATTINTVA lehet.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

