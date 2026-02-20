Idegenvezetők világnapja Pannonhalmán – A bencés diákok ezúttal az iskolájukat mutatják be

A Pannonhalmi Főapátság évről évre látogatók ezreit fogadja, különösen a nyári szezonban, amikor a turisták száma jelentősen megnövekszik. A főapátság ebben az időszakban a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaira is számíthat, akik hosszú évek óta segítik a vendégek fogadását és kalauzolását a Szent Márton-bazilikában, a gótikus kerengőben és a klasszicista teremkönyvtárban.

2026-ban a Pannonhalmi Főapátság kulturális évadának tematikája az iskola, így diákok az idegenvezetők világnapja alkalmából ehhez kapcsolódva Az oroszlánokon túl címmel bemutatják a nagymúltú bencés gimnázium történetét és mindennapjait.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak február 22-én, vasárnap az alkalomra. Találkozó 13.30-kor a főkapunál. A vezetés időtartama körülbelül 60 perc.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni IDE KATTINTVA lehet.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír