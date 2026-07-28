Idén hárman vehették át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Pro Communitate Christiana díját

Az idei év díjazottjai: Havas Lászlóné Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin.

Havas Lászlóné Deák Gyöngyi a debreceni Szent László domonkos plébánia egész közössége lelkiségének alapvető meghatározója, csendes szolgálója, imáival soha meg nem szűnő segítője és példamutató családi életével a teljességre törekvés mintaképe, aki testi szenvedéseit Istennek ajánlja fel értünk.

Évtizedeken át tevékeny tagja volt a debreceni plébánia képviselőtestületének. A 2007 tavaszán, a plébánia által megalapított Szent II. János Pál Intézet gazdagító programsorozatának (könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, előadások, kulturális programok) szervező munkájában aktívan részt vett.

Kutatómunkájának köszönhetően megjelent a Domonkosok Debrecenben (1942–195O) című írása, valamint több kisebb műve a domonkosok és a plébánia történetével kapcsolatban. A plébánián 1996 őszétől jelenik meg rendszeresen a Szent László-hírlevél, amelynek a kezdetektől hosszú évtizedeken át társszerkesztője, majd szerkesztője volt 2013-ig.

2025-ig a helyi Domonkos-rend éves beszámolójának, a Historia Domusnak egyetlen írója volt.

A plébánián működő több lelkiségi csoport tagja és megalakulásuk segítője. Zarándokutak fáradhatatlan szervezője és résztvevője.

A debreceni egyetemen az „Értelmiségi modul” néven meghirdetett, négy felekezet lelkészei által tartott fakultatív órák adminisztratív feladatait közel harminc éven át végezte.

A debreceni Szent László-plébánia épületének falán – Bosák Nándor püspök adományaként – elhelyezett, Szent II. János Pál pápát ábrázoló dombormű előtt minden évben tartanak megemlékezést a pápa halálának évfordulóján. A megemlékezést Havas Lászlóné kezdeményezte és szervezi. Személyes kapcsolatai révén elősegítette a városban az ökumené megerősödését.

Az egyházközségben nyelvtanári talentumait is kamatoztatta: a lengyel domonkosok magyarországi tagjait magyar nyelvre tanította, illetve a magyar domonkosok nyelvtanulásának is segítője volt latin és francia nyelvből.

Kimagasló volt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 18 éven keresztül megjelenő Öröm-Hír magazinjának önkéntes alapon történő szerkesztésében való aktív részvétele és ezzel párhuzamosan az egyházmegye honlapján megjelent írások napi szintű gondozása.

A KÉSZ debreceni csoportjának alapító és vezetőségi tagja. A debreceni csoportot rendszeresen képviselte az országos konferenciákon is. Minden KÉSZ-program megvalósításában csendes háttérmunkákat végzett, bármikor lehetett rá számítani. A debreceni csoport megalakulásának 10. évfordulójára rendezett kiállításban és a hozzá tartozó emlékülés megszervezésében is oroszlánrészt vállalt.

Számtalan imaóra anyagát állította össze. Részt vett a keresztény kórusok találkozói és a nyári lelkigyakorlatok szervezésében.

Figyelemmel kíséri napjainkban is a Vatikán fontos eseményeit, a helyi és országos egyházi rendezvényeket, egyházi vonatkozású könyvek megjelenését, és azokról tájékoztatja is az egyházközséget, valamint szélesebb körben is hírt ad róla.

Szántóné Varga Piroska 2008. április 1-je óta a derecskei egyházközség képviselő-testületének elkötelezett tagja. Az elmúlt évek során egyházközsége életének és tevékenységének meghatározó és megbecsült személyévé vált. Sekrestyési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, nagyfokú lelkiismeretességgel és odaadással végzi. Fáradhatatlan munkájával gondoskodik a templom és a plébánia külső-belső rendjéről, méltó állapotának megőrzéséről, valamint a liturgikus alkalmak zavartalan és ünnepélyes lebonyolításáról.

Különösen figyelemre méltó a plébánia környezetének szépítéséért és gondozásáért végzett áldozatos munkája. A derecskei plébániakert rendezésében és folyamatos gondozásában vállalt tevékenységét Derecske Város Önkormányzata „Virágos Derecskéért” díjjal ismerte el.

Aktívan részt vesz az egyházközség hitéleti programjainak szervezésében és megvalósításában. Készséges szolgálatával jelen van városi rendezvényeken, ahol méltó módon képviseli a hívő közösséget.

Elkötelezett keresztény emberként hitét életpéldájával tanúsítja. A város lakói körében ismert és elismert személy, akinek embersége, segítőkészsége, valamint az egyház- és városközösség javáért viselt felelőssége széles körű megbecsülést vívott ki számára.

Szolgálatkészsége túlmutat a derecskei egyházközségen, hiszen a hosszúpályi plébánia életében is tevékenyen részt vesz, ott is örömmel és önzetlenül vállal feladatokat a közösség javára.

Molnár Katalin harmincöt éve szolgálja a vásárosnaményi katolikus egyházközséget kántorként. Tizenöt éves korától már rendszeres kántori feladatokat látott el kiváló színvonalon. Tudását az egyházmegye által szervezett továbbképzéseken való részvételével is folyamatosan fejlesztette.

Elkötelezett, hűséges, áldozatos és önzetlen munkájával meghatározó a hívő közösség életében, a szentmisék és szentségkiszolgáltatások ünnepélyessé tételében. Orgonajátékával és énekvezetésével szolgálja a hívek számára a lelki elmélyülést és emelkedettséget.

Minden évben nagy gondossággal és odaadással tanítja be a passió előadását, ezzel is hozzájárulva a liturgia méltó megünnepléséhez és a hagyományok továbbadásához.

Aktívan és örömmel vesz részt az egyházközség lelki, erkölcsi és esztétikai gazdagodását szolgáló hitéleti programok szervezésében és megvalósításában.

Külön említést érdemel az a tevékenysége, amelyet a Sesztina Jenő-díjas versmondó, Erdélyi Márta rendszeresen visszatérő emlékműsorainak szervezésében végzett. Orgonajátékával hozzájárult e műsorok művészeti színvonalának emeléséhez.

Hite, alázata és egyházszeretetéből fakadó több évtizedes szolgálata példamutató és követésre méltó.

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír