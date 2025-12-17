Idén is kora reggeltől késő estig gyóntatnak egészen szentestéig a pesti ferencesek

Megszentelt élet – 2025. december 17., szerda | 17:40
6

A karácsony ünnepét megelőző nyolcadban, december 17–23-ig mindennap 6 és 22 óra között, december 24-én pedig 6–16 óráig folyamatos gyóntatás lesz a pesti ferenceseknél (Budapest V. kerület, Ferenciek tere).

„Mert lám, a kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült; most ellenben Isten kegyelméből szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörölhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe.” Ezeket a sorokat Assisi Szent Ferenc legendájában olvassuk, ahol a greccói szenteste kapcsán egy látomásról, a jászolban fekvő Gyermek megelevenedéséről ír Celanói Tamás, s konklúzióként vonja le e megállapítását a szerző.

Assisi Szent Ferenc testvérei ma is segíteni akarnak, hogy sokak szívében életre keljen Krisztus a gyónás szentségében való részesedés által, ezért a Ferenciek terei templomukban (Budapest V. kerület) december 17-étől a karácsony előtti nyolc napon át 6–22 óra között folyamatos gyónási lehetőséget biztosítanak.

A templom honlapján is megtalálható a gyóntatók tervezett beosztásának rendje, ami alapján bárki tájékozódhat arról, hogy az adott idősávban mely szolgáló lelkipásztorok várják a gyóntatószékben a híveket. Erről helyben közvetlenül a templom előterében lévő kijelző segítségével is tájékozódhatnak mindazok, akik a kiengesztelődés szentségéhez kívánnak járulni.

Természetesen az adventi és karácsonyi ünnepkör programjairól, a szentmisék rendjéről is találunk tájékoztatást.

A templom a jubileumi búcsú elnyerésének színhelye is egyben, így december 28-ig mindazok, akik a szentgyónásukat elvégzik, a meghatározott feltételek mellett a szentévi búcsúkiváltságokat is elnyerhetik. Ennek rendje megtalálható a búcsúnyerés elmélyítését segítő kiadványban is.

A ferences lelkiség szerves része és karácsonyi jellegzetessége, amiről ugyancsak a bevezetőben idézett legendarészletben olvasunk: „Később a jászol helyét az Úrnak szentelték, s föléje oltárt és templomot emeltek, hogy ahol valamikor az állatok a szénát ették, ott azontúl testük és lelkük egészségére az emberek vegyék az ártatlan és érintetlen Báránynak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét, aki kimondhatatlanul nagy szeretetében önmagát adta érettünk.”

Forrás és fotó: pestiferencesek.hu

Magyar Kurír

#advent #búcsú #szentségek #szerzetesek #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató