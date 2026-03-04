Időzz a szívek változásának hegyén! – Szentmise a hivatásokért Andocson

A szentmise előtt rózsafüzér imádságra hívták a zarándokokat, majd Csiszér László és zenekara dicsőítő imádságba ágyazott tanúságtétele segítette a szentmisére való lelki készületet.

„Jézus felvitte a tanítványait a színeváltozás hegyére, én pedig szeretnélek felvinni benneteket a szívek változásának a hegyére – kezdte prédikációját a főpásztor. –

Mi az, ami igazán megváltoztatja a szívünket? Általában a nagy szenvedés és a nagy szeretet. Mindkettő a szívek változását hozza.

A szenvedésben kiderül, hogy mi lakozik a szívünkben, és szükségünk van változásra. Amikor pedig valaki szenvedélyes szerelembe esik, magától megváltozik, minden külső kényszer nélkül. Ezért azt kívánom minden testvéremnek, hogy gyakran, ha lehet naponta menjen fel a szívek változásának hegyére.

Amikor Vianney Szent János látta, hogy egy idős bácsi munkába menet naponta betért a templomba, s egy kicsit ott időzött, majd elment, egyszer megkérdezte tőle, hogy mit csinál. Azt válaszolta ez az ember: „Én nézem őt, ő pedig néz engem.” Volt egy nyelvész barátom, aki hat nyelven beszélt, s kikutatta, hogy ez a mondat a 18. században Lyon környékén, Ars-ban mit jelentett. Sokkal többet, mint amit a könyvekben leírtak. Abban a nyelvjárásban akkoriban azt jelentette: ’én befogadom őt, és ő befogad engem’. Ez a szemlélődés. Az Úr szemlélésének az ajándéka.

Mindennap lehetőségünk van befogadni Jézust, és megengedni, hogy ő befogadjon minket.

Nem kell ehhez feltétlenül eljutni a templomba. Jó, ha eljutsz, jó, ha vannak nyitott templomok, jó, ha van kihelyezett Oltáriszentség, de ez ritka, mint a fehér holló. Az Úr azonban megígérte, hogy velünk van mindennap, mindenhol, a világ végéig.

Ha hiszek ebben, akkor bárhol be tudok lépni az Úr jelenlétébe. Ha szeretem őt, akkor be akarom fogadni. S ha tudom, hogy szeret, és ő is be akar fogadni engem, akkor elkezd változni a szív. Szép lassan, de biztosan, mert az ő szeretete átformálja, megváltoztatja a szívünket, ahogyan a szenvedélyes szerelem. Megadjuk magunkat a szeretetnek, és megengedjük, hogy változtasson rajtunk. 1986. szeptember 18-a óta minden egyes nap a szívek változásának hegyére járok. Csodálatos ajándék.

Az benne a legszebb, hogy nincs semmi kényszer, és semmi sem kötelező. Csak vágyakozunk. Ő is énrám, én is őrá. A többit a Szentlélek elvégzi.

»Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok« – hallottuk a mennyei Atya szavát. Jó, ha ezeket a találkozásokat a szívek változásának a hegyén megtöltjük örök életet adó igékkel. Mert az ige is változást hoz.

A legforradalmibb erő kétezer éve az evangélium, mert megváltoztatja az emberek szívét, akik önként megnyitják magukat Isten igéje előtt.

Az ige változást hoz. Ha fent vagy ezen a hegyen, amit bárhol megteremthetsz magadnak csendben, akkor töltsd meg a szívedet az örök életet adó igékkel túlcsorduló módon.

Adj időt, hogy megismerhesd Jézust. Ő szeret legjobban. Ő halt meg érted egyedül. Ő adta oda magát teljesen neked!”

– fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában, majd hangsúlyozta: ez a szeretet választ vár.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk; Bohár Dániel

Magyar Kurír