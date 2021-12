Igazi útépítés – Speciális autóbusz használatáról kötött megállapodást a Katolikus Szeretetszolgálat

A speciális autóbusz első „hivatalos útja” Ipolytölgyesről Pasarétre vezetett: a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Erzsébet Otthon lakói és kísérőik érkeztek, hogy ők is részt vegyenek a megállapodás ünnepélyes aláírásán.

Az otthon lakói megilletődötten, de az élménytől izgatottan szálltak le a buszról a Páduai Szent Antal-templom előtt. Valóban különleges, hogy együtt utazhattak – erre eddig nem volt lehetőségük, ugyanis Magyarországon ez az első olyan busz, melyben tizenöt kerekesszékes és segítőik egyszerre utazhatnak.

A buszt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke áldotta meg.

A szertartáson Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános olvasta fel az evangéliumi szakaszt.

A HOMM Kft. az autóbuszos személyszállítás egyik legdinamikusabban fejlődő magántársasága immár három évtizede. A társaság kedvezményes feltételek mellett, az üzemeltetési költségeknél is alacsonyabb összeg ellenében bocsátotta a Katolikus Szeretetszolgálat rendelkezésére a speciálisan átalakított autóbuszt. A szervezet intézményeiben élő, mozgásukban korlátozott kerekesszékes lakók így olyan programokra is eljuthatnak, melyekre eddig nem volt lehetőségük. A most aláírt megállapodás utat kíván nyitni a hasonló intézményeket működtető egyházi, illetve állami fenntartók felé is.

Tóth Balázs, a HOMM Kft. egyik ügyvezető igazgatója elmondta: Sokszor megkeresték őket különböző intézetek, intézmények, egyesületek, hogy tudnak-e segíteni egyszerre több kerekesszékes személy utazásában. Rendre az volt a válasz, hogy sajnos nem, és ajánlani sem tudtak mást, akinek van erre megfelelő járműve. A társadalmi felelősségvállalás mindig fontos volt a társaság számára, és gondolkodtak azon, hogyan tudnának igazán segíteni ezeknek a közösségeknek. Ez vezetett el oda, hogy a 400. autóbuszuk üzembe helyezésének méltó megünneplése az lehetne, ha átalakítják és felajánlják azt a kerekesszékesek számára.

„Autóbuszos személyszállítással foglalkozó cégként valljuk, hogy együtt utazni több mint utazás – közösséget teremtő, megerősítő tevékenység. Fontosnak tartjuk, hogy ezentúl ez a kerekesszékes emberek számára is elérhető” – fogalmazott Tóth Balázs. Hozzátette: tisztában vannak azzal is, hogy egy ilyen busz üzemeltetése meghaladja a szociális intézmények kereteit, és igazából akkor segítenek, ha magát a szolgáltatást is adják, azaz üzemeltetik, fenntartják a járművet. Így ezt is vállalták, a buszt pedig kedvezményes konstrukcióban az intézmények rendelkezésére bocsátják.

A sajtótájékoztatón Homm Károly, a társaság másik ügyvezető igazgatója megköszönte a partnereknek és a munkatársaknak az együttműködést, akik hozzájárultak, hogy mindez megvalósulhasson.

„Tudjuk, egy busz nem oldja meg a Magyarországon élő kerekesszékes emberek utazással kapcsolatos problémáit – mondta Homm Károly. – Azt reméljük, egyfajta társadalmi mozgalmat is elindítunk ezzel, hogy ez ötletül fog szolgálni más cégeknek, társaságoknak, hogy ne egy darab ilyen autóbusz legyen.”

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a protokollt megbontva először a Szent Erzsébet Otthon lakóit, az intézmény vezetőjét és dolgozóit üdvözölte, hiszen mint fogalmazott: „Most ti vagytok a középpontban, akiknek a belső világa, élete rejtve marad a társadalom nagy része előtt. A mai nap lehetőséget ad arra, hogy ezt a világot kinyissuk, közösségi élményt kínálva mindenkinek – nemcsak a lakóknak, akik utazhatnak, de azoknak is, akik így találkozhatnak velük.”

A főigazgató elmondta: szociális intézmények fenntartójaként a Katolikus Szeretetszolgálat hetvenegy éve gondoskodik a rászoruló, beteg, idős, fogyatékkal élő emberekről. A HOMM Kft. pedig több mint harminc éve működik a személyszállítás területén teljesen magyar kézben lévő cégként. A ma aláírt megállapodás kitűnő példája a társadalmi felelősségvállalásnak. Ugyanakkor azért is különleges, mert nem egy multinacionális vállalat marketinggépezete részeként született meg, hanem egy olyan cég felajánlásának köszönhetően, amely meglátja, hogyan tud tenni másokért.

Több ezer kerekesszékben élő emberről gondoskodnak különböző intézményekben országszerte. A Katolikus Szeretetszolgálat és a HOMM Kft. között létrejött megállapodás kinyit egy utat előttük is, és remélik, hogy minél többen csatlakoznak – mondta Vajda Norbert.

A Szent Erzsébet Otthon intézményvezetője, Szalai Zsuzsanna elmondta, nagy élmény és megtiszteltetés volt a számukra, hogy ők lehettek az első utasok a speciális buszon. Igazi ajándék volt ez, hiszen ennyien együtt soha nem utaztak még. „A kerekesszékben élők az egyik leghátrányosabb helyzetben lévő emberek. Ugyanakkor számukra éppoly fontos, mint mindenki másnak, hogy eljussanak programokra, koncertekre, utazzanak és nyaraljanak – mutatott rá Szalai Zsuzsanna. – Azáltal, hogy ezt a buszt a rendelkezésükre bocsátották, valóban kinyílt a világ a számukra.”

Az intézményvezető mellett az otthon egyik lakója, Grósz Viktória is megosztotta, milyen jól érezte magát a buszon, örült és büszke volt, hogy utazhatott vele.

Ezután került sor a megállapodás ünnepélyes aláírására, amelyet Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, valamint Homm Károly és Tóth Balázs, a HOMM Kft. ügyvezető igazgatói láttak el kézjegyükkel.

A rendezvényen részt vett Hegyi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyházi felsőoktatási és szakképzési intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „Ma egy nem szokványos jármű forgalomba helyezését láthattuk – bátran állíthatjuk, a magyar közösségi közlekedés történetében egy innováció megvalósulásának lehettünk a tanúi.”

Hegyi László hozzátette: Többségünk számára természetes, hogy ha el akarunk jutni valahova, felszállunk egy vonatra, beülünk egy autóba… Ritkán gondolunk arra, hogy sokaknak ez nehézséget okoz, sőt szinte lehetetlen. Ez a felajánlás valóban példaértékű segítség.

Végül Veres András püspök, az MKPK elnöke szólt az egybegyűltekhez, rámutatva arra, hogy ez az időszak mindenki számára különleges: a karácsonyra készülünk. Urunk, Jézus Krisztus születésére emlékezünk, de nemcsak megemlékezni szeretnénk róla, hanem azt is szeretnénk, ha a szívünkben is megszületne a Messiás. Bűneink miatt mindig rászorulunk az újjászületésre, és ez a mai esemény arra bátorít, hogy akarjuk felfedezni az ajándékot a szívünkben, amely miatt az Isten Fia megtestesült. Ő szeretetből jött a világba értünk, emberekért, és mindannyian képesek vagyunk arra, hogy Isten képmásaiként a szeretet tanúi legyünk ebben a világban.

„Az elmúlt vasárnap a szentírási részek az útkészítéséről szóltak, az Úr útjának készítéséről, amit én a valóságos útépítés képével magyaráztam. Aminek most itt a tanúi vagyunk – ez az igazi útépítés” – mutatott rá Veres András. Végül felhívta a figyelmet a HOMM Kft. mottójára: Jó úton járunk. „Kívánom, hogy legyenek, akik követik ezt a jó utat, és sokan csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez” – mondta a püspök.

Szerző: Szalontai Anikó

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír