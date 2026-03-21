Igen az életre, igen a békére – Imaláncot hirdet a KÉSZ

Hisszük, hogy az emberi élet egységes valóság.

Nem védhetjük hitelesen a megfogant életet, ha közben közömbösek vagyunk a háborúk áldozatai iránt – és nem követelhetünk békét, ha relativizáljuk az élet kezdetét.

Az a tisztelet, amelyet a megfogant élet iránt érzünk, nem választható el attól a fájdalomtól, amelyet a háborúk áldozatai miatt hordozunk. Az élet védelme és a béke melletti kiállás ugyanabból a meggyőződésből fakad: az ember nem eszköz, hanem Isten képmása.

Korunkban, amikor nemcsak a világ számos pontján, de közvetlen szomszédságunkban is tovább szólnak a fegyverek, és amikor az emberi élet kezdetének vagy éppen végének védelme viták kereszttüzébe került, különösen fontos, hogy közös imádságban valljuk meg: az emberi méltóság nem lehet alku tárgya.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a megtestesülés titka: amikor

Mária igent mondott az életre. Ez az igen nem csupán egy gyermek megszületésének kezdete volt, hanem a Béke Fejedelmének belépése a történelembe.

Isten nem erővel, hanem kiszolgáltatott gyermekként jött közénk. A keresztény ember számára ez ma is iránytű:

a béke nem pusztán politikai megállapodás, hanem Krisztus jelenléte a szívben.

Ugyanakkor XIV. Leó pápa már 2025 májusában egy audiencián így fogalmazott: „A háború sosem elkerülhetetlen, a fegyvereket le lehet és le kell tenni, mert nem megoldják, hanem szaporítják a problémákat. (…) A többiek elsősorban nem ellenségek, hanem emberek: nem gyűlölendő gazemberek, hanem megszólítandó személyek.”

Hisszük, hogy a stabil és tartós béke nem fenyegetésekből és pusztító fegyverekből épül, hanem felelős párbeszédből és az erőszak spiráljának megszakításából.

A béke nem kívülről érkezik, hanem a megtérő szívből fakad – és az emberi élet tiszteletében válik hitelessé. Aktívan védenünk kell az életet a fogantatástól a természetes halálig, hiszen minden ember Isten teremtménye. Az élethez való jog védelme minden más emberi jog alapja, és egy valóban egészséges társadalom ott kezdődik, ahol az emberi élet szentségét minden szakaszában tiszteletben tartják. Ezért

az élet védelméért és a békéért mondott imádság ugyanannak a keresztény felelősségnek összefonódó két arculata: annak a hivatásnak, hogy őrizzük és védjük Isten művét a világban.

Szeretnénk, ha ezen az ünnepen minél többen megtapasztalnánk, hogy nem vagyunk magányos imádkozók. Mert az imalánc összeköt, a közös ima pedig közösséget teremt, erőt ad és gyógyít.

Hívjuk és várjuk a KÉSZ helyi csoportjait, a Jó, hogy vagy! Életvédők Szövetségének tagjait és minden Krisztus-hívő testvérünket, hogy csatlakozzon hozzánk, és imádkozzunk együtt március 25-én 8 és 18 óra között az élet védelméért és a békéért.

Legyen Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 2026-ban az élet melletti bátor kiállás és a békéért mondott közös igen napja!

Budapest, 2026. március 19.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Könyörgő népének közös imádságunk szándékára Béke Fejedelme, szentséges Istenünk!

Úr Jézus Szent Szíve, békéért esdeklünk.

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! Szűz Mária Szíve, béke példaképe,

Fiad Szent Szívénél közbenjárónk légy te!

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! Liliom, virágszál te vagy, ó, Mária,

eszközölj Fiadnál békét a számunkra!

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,

könyörgésüket, ó, Mária, ne vesd meg!

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! Derítsd fel hazánkra a békesség napját,

adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk!

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! Szüntesd meg a világ háborgó tengerét,

enyhítsd vérző szívünk fájdalmát, keservét!

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak! (Forrás: Kárpát-medencei népénekgyűjtemény, Béke Fejedelme kezdetű ének)

Forrás: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila

Magyar Kurír