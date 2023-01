Imádkozzunk ismét együtt a békéért a Szent István-bazilikában!

Február 4-én, elsőszombaton az immár hagyományos rózsafüzér imára várunk minden kedves barátot, ismerőst és ismeretlent, nemcsak Magyarország, hanem a világ, különösen is Ukrajna és Oroszország békéjéért.

A bazilikában a tizedeket nemcsak a szervező közösségek tagjai, hanem az egyházi és a társadalmi élet különböző területeinek képviselői vezetik majd. Ezzel nemcsak minél többeket szeretnénk bevonni ebbe a nagyon is fontos imába, hanem azt is kifejezzük vele, hogy a testvérek az egyházi és társadalmi élet legkülönbözőbb területein szolgálnak, és a küldetésünk nemcsak konkrét szociális ínséghelyzetek megsegítésére irányul, hanem a gyermek-, nő- és családvédelemre, valamint a közélet, közszellem formálására is.

Csatlakozzunk országszerte imában!

Forrás: Szociális Testvérek Társasága

Fotó: Merényi Zita; Emmánuel Közösség

Magyar Kurír