Imádság a békéért – Kárpátaljai hívek fatimai zarándoklata Benébe

Az autóbusz Kisszelmencről indult, majd Gálocson, Sislócon és Ungváron is megállt, ahol újabb hívek csatlakoztak a csoporthoz, hogy együtt folytassák az utat Bene felé.

A csoportot a benei Jézus Szíve római katolikus templomban már szép számban összegyűlt helyi hívek fogadták. A zarándoklat lelkivezetője Majnek Antal, a munkácsi egyházmegye emeritus megyéspüspöke volt, akinek jelenléte és tanítása még emlékezetesebbé tette a napot.

A délelőtt folyamán a hívek ünnepi szentmisén vettek részt, amelyet a Jézus Szíve litánia és közös dicsőítés követett. A templom falai között felcsendülő énekek és az elmélyült imádság segített a résztvevőknek megnyitni a szívüket Isten felé.

A szentmisét Majnek Antal püspök mutatta be. Szentbeszédében a háború és a béke kérdéséről elmélkedett. A háború kitörése óta – amely egész Ukrajnát és szinte minden családot érint – sokat gondolunk a háborúra és a békére. „Hála Istennek, egyre többen gondolnak a békére” – hangsúlyozta. A püspök kiemelte, hogy mi, akik templomba járunk és otthon a Bibliát olvassuk, tudjuk:

az Úristen terveiben nem szerepel háború. A halál a sátán irigysége révén jött a világba.

Emlékeztetett arra is, hogy Éva bűnbeesése után elsőszülötte, Káin irigységből gyilkolta meg testvérét, Ábelt.

Az emberiséget azóta is foglalkoztatja a kérdés, miért törnek ki újra és újra háborúk. A püspök kitért arra a gyakran felmerülő kérdésre is, hogy hol van ilyenkor az Úristen, és miért engedi meg a szenvedést, a háborút. Mint mondta, Isten szabad akarattal teremtette az embert, de ez még nem jelenti a teljes választ. A Szentírás arra figyelmeztet, hogy a halálos bűn következménye a halál – éppen ezért van szükség megtérésre, hiszen az Úristen mindig meghallgatja az őszinte bűnbánattal hozzá fordulók imádságát.

Szentbeszédében felidézte a Szent II. János Pál pápa elleni merényletet is, rámutatva: a Szentatya meggyőződése szerint a Fatimai Szűzanya közbenjárása térítette el a gyilkos golyót. Kiemelte, hogy az Úr kezében van minden, legyen szó elszálló golyókról, rakétákról, természeti csapásokról vagy viharokról.

Vannak jelek, amikor láthatjuk és érezhetjük, hogy az Úristen velünk van, így nem kell félnünk.

Majnek Antal kiemelte a kitartó és a közös imádság erejét is. Elmondta, hogy a fatimai jelenések napjain Sislócon májustól októberig minden hónap 13-án, Ungváron pedig egész évben minden hónap 13-án összegyűlnek a hívek imádkozni. A Szűzanyával együtt könyörögnek az igazságos Bíróhoz, azt kérve, mentse meg városaikat, országukat, Európát és az egész világot. „A Szűzanya közbenjárása különleges erővel bír, és ha a hívek összefognak az imában, bizalommal remélhetjük, hogy az Úristen megajándékoz bennünket a régóta vágyott békével.”

Homíliájában a püspök példaként említette Međjugorjét. Felidézte, hogy öt évvel ezelőtt, a Szűz Mária-jelenések 40. évfordulójára 83 autóbusz indult Ukrajnából Međugorjébe. Akkor a világ minden tájáról érkező zarándokok közül az ukrajnai hívek alkották a legnagyobb csoportot. Ez nem a véletlen műve, hanem annak jele, hogy

a Szűzanya az ukrán népet imára és böjtre hívja.

Elmondta azt is, hogy egyre több helyen imádkoznak a békéért, a kibékülésért – ahogy a Szűzanya is kérte, hogy imádkozzunk a kiengesztelődésért –, és hangsúlyozta, hogy különösen fontos az ország vezetőiért is imádkozni.

Beszéde végén arra biztatta a híveket, hogy legyenek bizonyosak abban, zarándoklatuk és imádságuk nem hiábavaló. „A Fatimai, a Međugorjei, a Názáreti Szűzanya közbenjárását kérve azért fohászkodunk, hogy az Úr hallgassa meg imáinkat, és – ahogy Szent Pál kéri – már előre higgyük, hogy meghallgatja, sőt előre köszönjük is meg” – mondta a püspök.

A lelki feltöltődést követően finom, kétfogásos ebéd várta a zarándokokat a beregszászi Sörkert étteremben. A kötetlen beszélgetések és az együtt töltött idő tovább erősítették a közösség összetartozását és a testvéri szeretetet.

A délutáni program a kultúra jegyében folytatódott. A zarándokok Beregszászon meglátogatták a Horváth Anna Múzeumot, ahol megismerhették a művésznő sokszínű munkásságát: lenyűgöző festményei és finom grafikái mellett kerámiaszobrait is megcsodálhatták.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír