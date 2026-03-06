Imádság és szentmise a megfogant gyermekekért Sopronban

A kezdeményezés célja, hogy szemléletformálással, felvilágosítással, segítségnyújtással, a gyermekvesztés lelki fájdalmának feldolgozásával és imával segítsék, hogy a megfogant gyermekek megszülethessenek és hazánkban is csökkenhessen a vetélések és abortuszok száma.

A Győri Egyházmegyében két helyszínen, Győrben és Sopronban van lehetőség csatlakozni a kezdeményezéshez.

Március 2-án a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet udvarán gyűltek össze rózsafüzér imádságra. A Szent Mónika közösség tagjaihoz csatlakozott Smudla Tamás soproni kórházlelkész is. A közös imaséta végén a kórházkápolnában mutatott be szentmisét az imaszolgálat munkatársaiért, a megfogant gyermekek megszületéséért, valamint mindazokért, akik segítségre szorulnak, hogy merjenek segítséget kérni.

A legközelebbi békés jelenlét Sopronban március 10-én lesz.

*

A 40 Nap az Életért imaszolgálat az Amerikai Egyesült Államokban született 2007-ben, és a rózsafüzér erejének köszönhetően már 71 országban szerveznek összehangolt kampányt. Több mint 26 ezer kisbaba megszülethetett, 180 terhességmegszakítást végző intézmény bezárt, és legalább 275 dolgozó fordult a hit felé.

A KSH 2024-es adatai szerint Magyarországon 100 élve születésre 43 magzati veszteség (33 293 eset) és 26 terhességmegszakítás (20 257 eset) jutott, vagyis összesen 69 elveszített magzat (53 550 eset).

Szöveg és fotó: Lőrincz Klaudia

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír