Imaláncot indít a KÉSZ a békéért Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Egy szép középkori magyar szokás szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a hívek összegyűltek templomukban, és ezerszer elimádkozták az angyali üdvözlet imádságát, az Üdvözlégy Máriát. A budaörsi KÉSZ pár évvel ezelőtt felelevenítette a hagyományt. Kezdeményezésük 2021-ben, számos KÉSZ-csoport csatlakozásával országos imalánccá fejlődött, 2022-ben pedig már Kárpát-medence-szerte imádkoztak együtt a Szűzanyához.

A tavalyi eseménnyel kapcsolatban interjú készült Makláry Ákos görögkatolikus parókussal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével, mely ITT olvasható.

Idén is kérjük folyamatos imádsággal a Szűzanya közbenjárását a megtérésért és a békéért március 25-én, szombaton reggel 8 és este 6 óra között!

A KÉSZ várja azoknak a csatlakozását, akik vállalják, hogy egy-egy órában elimádkoznak száz Üdvözlégyet. Az imádságot lehet egyénileg vagy közösségben, otthon vagy templomban is végezni. Több időpontot is lehet vállalni, illetve egy időpontban többen is imádkozhatnak egyszerre.

A szervezők kérik, hogy a csatlakozási szándékot jelezzék feléjük az ITT elérhető űrlapot kitöltve. Az imádkozók listáját ITT közlik, és a jelentkezések alapján folyamatosan frissítik az oldalt.

Imádkozzunk Szűz Máriához, a béke királynőjéhez, kérve közbenjárását!

Forrás és fotó: KÉSZ

Magyar Kurír