Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a pécsi püspökség a Kovász családi fesztiválon

A kiemelt gyermekprogramok között szerepel a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok trió gyerekzenei koncertje, valamint ringató foglalkozás. A kísérőprogramokban népi játékokkal, ugrálóvárakkal, habpartyval, kézműves-foglalkozásokkal, íjászattal, vívással, lovaglási lehetőséggel, állatsimogatóval, gasztrokulturális élményekkel, termelői piaccal várják az érdeklődőket.

A Kovász fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18 órakor kezdődő szentmisével zárul a pécsi székesegyházban.

Püspöki palota – tárlatvezetések



Az alapjaiban 12. századi palota vezetett látogatásai során megtekinthetők a különböző korok püspöki szalonjai és dolgozószobái, berendezései és műtárgyai, köztük barokk, biedermeier és neoreneszánsz bútorok, 17–18. századi püspöki portrék, valamint Mária Terézia által adományozott falikárpitok.

A tárlatvezetések időpontjai: 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 és 15.30

Pécsi Egyházmegyei Könyvtár – könyvtárbemutató és kreatív program

A teológiai és egyháztörténeti szakkönyvtár bemutatója során az érdeklődők megismerkedhetnek a könyvtár gazdag gyűjteményével, amely többek között plébániák, szerzetesrendek és elhunyt papok hagyatékából származó dokumentumokat, kéziratokat, fotókat és különleges muzeális könyveket tartalmaz.

A program része a „Mesterségem címere: a könyv” elnevezésű kézműves-foglalkozás, amelyen a látogatók betekintést nyerhetnek a könyvkötés hagyományaiba, és kreatív módon ki is próbálhatják azt.

A bemutatók időpontja: 10 és 14 óra között folyamatosan

Egyházmegyei Levéltár – csoportos látogatás

A püspöki levéltár története a Pécsi Egyházmegye megalapításáig (1009) nyúlik vissza. A látogatás során bemutatják az egyházmegye kormányzásának írásos emlékanyagát őrző levéltár történetét, az évszázadok során használt levéltári tereket, valamint a legjelentősebb levéltáros személyiségek munkásságát. A középkori töredékektől kezdve a 20. századi egyházkormányzati iratokig számos eredeti dokumentumot is megtekinthetnek az érdeklődők.

Csoportos látogatások időpontja: 10, 11, valamint 12 órától (csoportonként legfeljebb 20 fő)

Dóm Kőtár – állandó és időszaki kiállítás

A látogatók számára megtekinthetők a pécsi székesegyház középkori faragványai, valamint Szakács Imre László Reményünk – Mi Atyánk című időszaki kiállítása, amely a hit és a művészet kapcsolatát mutatja be kortárs szemszögből. A kiállítás kísérőprogramjaként múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket minden korosztályból.

Nyitvatartás: 9 és 17 óra között

Püspöki Kincstár – állandó kiállítás

A nap folyamán ingyenesen látogatható a Püspöki Kincstár is, amelybe évszázadokon át csak kevesek nyertek betekintést. A különleges képzőművészeti kiállítás a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének legértékesebb műtárgyait rendszerezi és tárja a nagyközönség elé.

A tárlaton többek között megtekinthető Klimó György mecénás püspök portréja és jelentős római éremgyűjteménye, valamint Karl Atzger osztrák festő Krisztus életét bemutató nagyméretű festménysorozata, amely egykor a székesegyházat díszítette. Ezek mellett Székely Bertalan és Kubányi Lajos egy-egy alkotása is helyet kapott a gyűjteményben.

Nyitvatartás: 9 és 17 óra között

A programok ingyenesen látogathatók, regisztrációt nem igényelnek. Szeretettel várják a történelem, az egyházi művészet és örökség iránt érdeklődőket minden korosztályból.

Személygépkocsival parkolni a környező utcákban lehet, az Egyházmegyei Hivatal és a Magtár Látogatóközpont parkolói a rendezvény miatt le lesznek zárva.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

