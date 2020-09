Iraki keresztény menekülteket támogat az amerikai külügy

Az Ankawa Charitable Association nevű segélyszervezet hivatalos adományozóünnepségén részt vett Bashar Warda káld érsek és az amerikai főkonzul, Rob Waller is. A jelentős hozzájárulásról – számolt be az Ankawa.com híroldal – Warda érsek és az USA iraki nagykövete, Matthew Toller néhány héttel ezelőtti erbíli találkozóját követően született döntés. Az amerikai diplomata már akkor úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok által Irak támogatására nemrégiben elkülönített 204 millió dollár egy részét az Ankawa Charitable Association szervezetnek szánták az iraki keresztény menekültek megsegítésére.

2014-ben a keresztény menekültek kénytelenek voltak elhagyni moszuli, illetve a Ninivei-síkság falvaiban lévő otthonaikat az Iszlám Állam offenzívája előtt. Azóta legalább 2500 keresztény család él bizonytalan körülmények között Erbíl Ankawa nevű külvárosában, s egyelőre nem úgy tűnik, hogy szándékukban állna visszatérni moszuli, illetve a Ninivei-síkságon lévő házaikba, bár a területet egy jó ideje már felszabadították.

December 11-én Bashar Warda érsek maga is részt vett a Fehér Házban tartott ünnepségen, ahol Donald Trump elnök aláírta – az utóbbi években Irakban és Szíriában a keresztények és jazidik ellen dzsihadista csoportok által elkövetett erőszakos cselekmények sorozatát népirtásként elismerő – Iraq and Syria Genocide Relief and Accountability Act of 2018 című törvényt, mely szerint az Egyesült Államok kormánya elkötelezte magát az erőszak áldozataivá vált csoportok humanitárius segélyezésére, valamint a kegyetlenségek felelőseinek és végrehajtóinak felkutatására. A törvény az Egyesült Államok anyagi hozzájárulását is biztosította az iraki és szíriai vallási kisebbségeket támogató projektek javára.

Az aláírási ünnepségen többek között részt vett Bashar Warda, Erbíl káld érseke, valamint Carl Anderson, a Kolumbusz lovagok elöljárója, Callista Gingrich, az Amerikai Egyesült Államok szentszéki nagykövete és Timothy Broglio érsek, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének tábori ordináriusa.

Korábban a káld pátriárka, Louis Raphaël Sako egy interjúban megjegyezte, hogy „az utóbbi években a keresztények sokszor szenvedtek az igazságtalanságok, az erőszak és a terrorizmus miatt. De ugyanez megtörtént az iraki muszlim testvéreikkel és más vallások követőivel is. Nem kellene különválasztani a keresztényeket a többiektől, az ugyanis a szektás mentalitást táplálja”.

Erbíl város Irak észak-északkeleti peremén a zömmel kurdok lakta Erbíl kormányzóság székhelye, Irak negyedik legnépesebb városa (1 210 000 fő lakja). Az erbíli káld katolikus főegyházmegye érseki székvárosa. Különös művelődéstörténeti jelentőségét az adja, hogy egyike az emberiség legősibb városainak, története több mint négyezer esztendőt ölel fel.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír