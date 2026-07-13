Iskolát és jövőt épít Ugandában a Katolikus Karitász

A segélyszervezet képviselői ugandai partnereikkel a helyszínen állapodtak meg a projekt részleteiről.

A Katolikus Karitász új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén, a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokiteded településen működő Comboni Szent Dániel Óvoda és Általános Iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül, többnyire a szabad ég alatt, fák árnyékában vesz részt az oktatásban.

A gyerekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola kilenc környező falu gyermekeit fogadja; a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométert gyalogolnak az iskoláig, a tanítás után pedig ugyanezt az utat teszik meg hazafelé.

A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő, rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is.

Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges vizet, ami gyakran erősen szennyezett, távoli víznyerőhelyekről, kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba.

A beruházás nem csupán új épületeket jelent a közösség számára.

A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak.

Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését.

A Katolikus Karitász képviselői a helyszíni látogatás során Kampalában találkoztak Hilary Muheezangango atyával, a Caritas Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába, Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti morotói megyéspüspökkel, valamint a Caritas Moroto Services munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd együtt keresték fel a támogatott lokitededi iskolát.

A szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták a vendégeket. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában tartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Moroto Services munkatársai.

A résztvevők elmondták: az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne.

A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az iskolába vezető út. A többórás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják:

az iskolában tanuló 176 kisdiák között jelenleg csak 44 lány van.

Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket az oktatásban.

„Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén – mondta el Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. – A lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába.”

„Két 7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott, sárgás, szennyezett vízben főz meg – számolt be tapasztalataikról Zagyva Richárd. – Amikor később azt a víznyerőhelyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina.

Ezek nem pusztán falak és csapok: a gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik.

Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen, és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik” – fogalmazott a Katolikus Karitász országos igazgatója.

A küldöttség játékokat, Rubik-kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a magyar segélyszervezet segítségéért.

Az út során háromoldalú projektmegállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Caritas Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Services pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával.

A magyar és az ugandai karitászszervezetek a jövőben is együtt kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel.

A Katolikus Karitász számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál.

A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között: minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született.

A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre.

A támogatás lehetséges módjai: – online adományozás a Katolikus Karitász honlapján;

– átutalás: CIB Bank: 0701094-76228861-51100005 (Közlemény: Uganda – iskolaépítés);

– adományvonal: a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír