Ismerjük fel Jézus legmélyebb emberségét – A Szuverén Máltai Lovagrend 66. lourdes-i zarándoklata

A résztvevők – akiket mintegy 230 lelkipásztor is kísért – 46 különböző országból érkeztek, Európa mellett a Távol-Keletről – különösen Hongkongból –, a Fülöp-szigetekről, Új-Zélandról és Ausztráliából, továbbá Irakból, illetve Dél-Amerikából és Afrikából is. Jelen voltak zarándokok a háború sújtotta Ukrajnából is.

Sokan voltak magyarok a határon innen és túlról. Magyarországról 84 fő érkezett Lourdes-ba. A magyar rendtagok és önkéntesek idén 27 beteg vagy fogyatékossággal élő embert kísérthettek a zarándoklaton. 1988 óta, amikor először vehettek részt újra Magyarországról a zarándoklaton, ez volt messze a legnagyobb csoport. Az első évtizedekben az osztrák csoporttal együtt betegszállító vonaton utaztak, az utóbbi években már repülőgéppel.

A zarándoklat lelkivezetője Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára, a lovagrend konventuális káplánja volt. A lelkivezetésbe bekapcsolódott Pásztor Zoltán kassai érseki helynök, konventuális káplán, Farkas István (Lupus atya) piarista szerzetes tanár és Bodor György, a budapest-zugligeti Szent Család-templom plébánosa. A zarándoklat főszervezője Sárdy László volt, az orvosi csapatot Kállay Tamás irányította. Jelen volt Szabadhegÿ Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke is.

A zarándokok a magyar származású Faykod Mária szobrászművész csodaszép stációi mentén járták végig a keresztutat, amelyet 2008-ban avattak fel Lourdes-ban.

A magyar küldöttség részt vett a nemzetközi szertartásokon, köztük a Rózsafüzér-bazilika előtti téren rendezett szentségi körmeneten, valamint a fáklyás körmeneten, továbbá vasárnap délelőtt a Szent X. Piuszról elnevezett, föld alatti bazilikában tartott ünnepi szentmisén is, amelynek főcelebránsa Gianfranco Ghirlanda SJ bíboros, a Máltai Lovagrend patrónusa (védnöke) volt. A bíboros szentbeszédében a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet: az élet abból áll, hogy a másik ember szolgálatában állva cselekedeteinkkel hatékonyan szeretünk. A szentmisén Silvano Maria Tomasi bíboros, a pápa Szuverén Máltai Lovagrendhez kinevezett különleges küldötte mellett 23 püspök koncelebrált.

Hétfőn reggel a Grottánál magyar nyelvű szentmisét mutattak be a zarándoklatot kísérő atyák, délután pedig mosdási lehetőség volt a Szűzanya útmutatása nyomán a Soubirous Bernadett által fakasztott forrás vizében, a testi-lelki gyógyulás reményében. A koronavírus-járvány óta nincs alámerítkezés, hanem az imádságok elmondása és rövid csendes elmélkedést követően kezet, majd arcot mosnak, végül isznak a vízből a betegek.

Ahogyan a betegeket először kísérőknek tartott találkozón a rend nagymestere, Fra’ John Timothy Dunlap felidézte, hogy a lourdes-i zarándoklat „a Máltai Lovagrend szíve”, amely „összefogja a rend nemzetközi családját, hogy szeretettel és odaadással imádkozzanak és gondoskodjanak vendégeikről, szeretett betegeikről. Ezen a helyen azokban, akiket szolgálunk, ismerjük fel Jézus legmélyebb emberségét – kiszolgáltatottságát, hétköznapi gyöngeségét” – emlékeztetett a nagymester.

Forrás: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Fotó: Wettstein János

Magyar Kurír