Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Aki korábban már regisztrált, a napokban e-mailben megkapja a részvételének megerősítéséhez szükséges linket.

A linkre kattintva lehet megerősítheti, de akár módosítani is korábbi regisztrációt. A korábbi regisztráció törlésére is van mód.

Figyelem: a meg nem erősített regisztráció érvénytelenné válik.

A szervezők kérik, mindenki figyelje e-mail-fiókját!

Aki még nem regisztrált, most is megteheti a www.boldoggaavatas.hu oldalon.

Ez pár percet vesz csak igénybe.

Szeptember 6-án a Veszprémi Főegyházmegye történelmi eseménynek ad majd otthont: az egyházmegyében született hitvalló, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása nemcsak a város, a főegyházmegye, de a Magyar Katolikus Egyház számára is rendkívüli ünnep lesz.

Ahogy Udvardy György veszprémi érsek korábban fogalmazott, ez az esemény „óriási jelentőségű egyházi ünnep, melyre készülünk… Az egyetemes Egyház az, amely kinyilváníthatja egy személy életszentségét, és Bódi Mária Magdolnát élete – a hit, a remény, a szeretet és életáldozat példája – méltóvá tette erre a különleges elismerésre”.

A korábbi regisztrált zarándokok száma a boldoggá avatás elhalasztott időpontját (április 26.) megelőző napokban 10 005 fő volt. A regisztráció alapján a zarándokok elsősorban buszokkal érkeznek, de indul ingyenes Magdolna-zarándokvonat is Budapestről. A veszprémi V-Busz továbbra is különjáratokat biztosít a város különböző pontjai között, így a vasútállomás, a vár és a szentmise helyszíne, a ONE Veszprém Aréna között akadálymentes közlekedéssel számolhatnak az érkezők. A helyszínen többszáz fős segítőcsapat gondoskodik majd az ünnep zavartalan lebonyolításáról.

Az ünnep új időpontja lehetővé teszi, hogy a korábbi időpontra tervezett eseményeket megszervezze a főegyházmegye. Így a fő helyszín továbbra is a ONE Veszprém Aréna előtti tér lesz.

A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna ereklyéje a Szent Imre-oltáron kap majd helyet a Szent Mihály-főszékesegyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak előtte.

A torlódások elkerülése érdekében a zarándokokat továbbra is a tömegközlekedési eszközök használatára és a szervezett érkezésre buzdítják a szervezők.

Aki korábban nem jelentkezett regisztrálhat az eseményre a www.boldoggaavatas.hu oldalon.

Amennyiben problémát tapasztalnak a regisztráció során, írjanak a regisztracio@boldoggavatas.hu címre.

A regisztrált résztvevők az eseményhez közeledve részletes tájékoztatást kapnak majd, amely általános tudnivalókat, térképet és a belépési pontok elhelyezkedését is tartalmazza.

A rendezvény ideje alatt a ONE Veszprém Arénánál lezárt területre 2 ponton lehet belépni. Egy belépési pont a szervezett buszokkal és körjáratokkal érkező zarándokoknak, egy a város irányából érkezőknek áll a rendelkezésére. Személygépkocsik számára parkolóhelyet csak korlátozott számban tudnak biztosítani, viszont 100 zarándokbusz parkoltatása a helyszínen megoldott.

A programok részleteiről tájékozódhatnak a boldoggá avatásra létrehozott honlapon és a főegyházmegye weboldalán.

Szeptember 4., csütörtök

BMM kerékpáros zarándoklat Budapestről (részletek hamarosan)

Szeptember 5., péntek

14:00 Biró-Giczey Ház

Magdi-Tour indulócsomagjainak átvétele, másfél órás játék Magdival a várban (meglepetéssel),

Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai interaktív kiállítás

18:00–24:00 ONE Veszprém Aréna

Ifjúsági találkozó (imádsággal, dicsőítéssel, tanúságtételekkel, nagykorú fiataloknak hálózsákos ottalvási lehetőséggel)

Szeptember 6., szombat

8:00 ONE Veszprém Aréna

Parkoló kapunyitás, találkozás Magdi életpéldájával – animáció, ismerkedés az egyházmegyével, kisfilmek, tanúságtételek, gyónási lehetőség

8:30 Gyülekezés a kerékpárral érkezőknek a Magyarok Nagyasszonya-templomnál

11:00 Ünnepi szentmise, boldoggá avatás

13:00 Biró-Giczey Ház

Magdi-Tour indulócsomagjainak átvétele, másfél órás játék Magdival a várban (meglepetéssel)

Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai interaktív kiállítás

13.00-tól Szent Mihály-főszékesegyház

A nyitott ereklye megtekintése

13:30 Kerékpársorsolás a jelen lévő zarándokok között

16.00-ig ünnepi hangulat a boldoggá avatás helyszínén

Szeptember 7., vasárnap

12.00 Szent Mihály-főszékesegyház

Nyitott ereklyetartó megtekintése a Szent Imre-oltáron

15.00 Hanghullám: Magdiról a Balatonon – kötetlen beszélgetés meglepetésvendéggel a Szent Miklós hajó fedélzetén

18:00 Szent Mihály-főszékesegyház

Hálaadó szentmise, az ereklyetartó lezárása

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

