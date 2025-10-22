Ismét tekerj Magdival! – Biciklis zarándoklat Boldog Bódi Mária Magdolna első emléknapjára

Hazai – 2025. október 22., szerda | 14:55
2

Boldog Bódi Mária Magdolna 1941. október 26-án Balatonfűzfőn, a templomban tisztasági fogadalmat tett. Ez a nap lett a vértanú lány liturgikus emléknapja a Magyar Katolikus Egyházban, amelyhez kapcsolódva ifjúsági kerékpáros zarándoklatot szerveznek #TekerjMagdival címmel a Balaton-felvidéken, ahol Magdi élt.

Gyülekező október 26-án, vasárnap 8.45-től a balatonfüredi vasútállomáson (a Budapestről 7.12-kor induló vonatot megvárják).

Útvonal és a várható program:

9.30: indulás Balatonfüredről
11.30: Balatonfűzfőn körmenet Bódi Mária Magdolna ereklyéjével, majd imádság a templomban;
ebéd Balatonfűzfőn;
Litéren megemlékezés a vértanúság helyén
16.00 óra körül: érkezés Veszprémbe
16.30: vezetés a Szent Mihály-főszékesegyházban és az altemplomban, a Szent György-kápolnában és a Gizella-kápolnában
18.00: ünnepi szentmise Veszprémben, a Szent Mihály-főszékesegyházban

Veszprémből egyénileg kell megoldani a hazajutást (óránként indulnak vonatok Budapest felé).

Jelentkezési határidő: 2025. október 23., csütörtök 12.00 óráig

Részletek és jelentkezés EZEN A LINKEN.

További információ #TekerjMagdival Facebook-, illetve Instagram-oldalán.

Forrás: MKPK Ifjúsági Bizottsága

Fotó: Lambert Attila (archív); MKPK Ifjúsági Bizottsága

