Ismét tekerj Magdival! – Biciklis zarándoklat Boldog Bódi Mária Magdolna első emléknapjára

Gyülekező október 26-án, vasárnap 8.45-től a balatonfüredi vasútállomáson (a Budapestről 7.12-kor induló vonatot megvárják).

Útvonal és a várható program:

9.30: indulás Balatonfüredről

11.30: Balatonfűzfőn körmenet Bódi Mária Magdolna ereklyéjével, majd imádság a templomban;

ebéd Balatonfűzfőn;

Litéren megemlékezés a vértanúság helyén

16.00 óra körül: érkezés Veszprémbe

16.30: vezetés a Szent Mihály-főszékesegyházban és az altemplomban, a Szent György-kápolnában és a Gizella-kápolnában

18.00: ünnepi szentmise Veszprémben, a Szent Mihály-főszékesegyházban

Veszprémből egyénileg kell megoldani a hazajutást (óránként indulnak vonatok Budapest felé).

Jelentkezési határidő: 2025. október 23., csütörtök 12.00 óráig

Részletek és jelentkezés EZEN A LINKEN.

További információ #TekerjMagdival Facebook-, illetve Instagram-oldalán.

Forrás: MKPK Ifjúsági Bizottsága

Fotó: Lambert Attila (archív); MKPK Ifjúsági Bizottsága

Magyar Kurír