Ismét tekerj Magdival! – Biciklis zarándoklat Boldog Bódi Mária Magdolna első emléknapjára

Gyülekező október 26-án, vasárnap 8.45-től a balatonfüredi vasútállomáson (a Budapestről 7.12-kor induló vonatot megvárják).
Útvonal és a várható program:
9.30: indulás Balatonfüredről
11.30: Balatonfűzfőn körmenet Bódi Mária Magdolna ereklyéjével, majd imádság a templomban;
ebéd Balatonfűzfőn;
Litéren megemlékezés a vértanúság helyén
16.00 óra körül: érkezés Veszprémbe
16.30: vezetés a Szent Mihály-főszékesegyházban és az altemplomban, a Szent György-kápolnában és a Gizella-kápolnában
18.00: ünnepi szentmise Veszprémben, a Szent Mihály-főszékesegyházban
Veszprémből egyénileg kell megoldani a hazajutást (óránként indulnak vonatok Budapest felé).
Jelentkezési határidő: 2025. október 23., csütörtök 12.00 óráig
Részletek és jelentkezés EZEN A LINKEN.
További információ #TekerjMagdival Facebook-, illetve Instagram-oldalán.
