Ismét zarándokakadémia: „Alkossuk meg az ideális látogatóbarát szent helyet!”

Egyre tudatosabban épül be a kínálatba a vallási turizmus, és reneszánszát éli a zarándoklás: ez manapság talán az egyik „legtrendibb” elvonuló tevékenység. Mindannyian vándorok vagyunk; felkeresünk helyeket, meg akarjuk érteni útjainkat, fejlődésünket: erre ad lehetőséget a turizmus és az általa elérhető kapcsolódások a kulturális és természeti értékekhez. Amikor lelki természetű kapaszkodókat is kapunk, már nem csak látogatók, hanem zarándokok is lehetünk.

A turisztikai szakemberek közül elsősorban a látogatómenedzsmenttel és a turizmusfejlesztéssel foglalkozó kollégákat várják a zarándokakadémiára a szervezők és a házigazda, Orosz András Lóránt OFM kegyhelyigazgató.

Jelentkezés és regisztráció március 15-ig a lent megadott elérhetőségen lehetséges.

A most megszervezésre kerülő alkotómunkában természetesen a zarándokhelyek képviselői, szálláshely-üzemeltetők, a látogatókat kiszolgáló desztinációmenedzsment-szervezetek és vállalkozók is részt vesznek. A cél az, hogy a résztvevők segítsék egymást abban, hogy bárki számára érthetően és vonzóan tudják közvetíteni kincseiket, függetlenül a betérő vendégek vallási meggyőződésétől.

Az idei fő téma a turista- és zarándokfogadás, amelynek három aspektusáról, a bekapcsolódásról, a befogadásról, illetve a bemutatásról többek között Kovács Balázs (GD Consulting, Ausztria) és Marco Schmid (Élő Kövek és City Pastoral, Svájc) tart előadást a megjelentek, akik betekinthetnek a távol-keleti zarándoklás és zarándokfogadás világába is. A kerekasztal-beszélgetéseket aktív alkotóprogramok teszik teljessé, annak érdekében, hogy a résztvevők együttesen megfogalmazzák, hogyan fogadjunk turistákat és zarándokokat, milyen eszközökkel támogathatjuk hiteles megtapasztalásaikat, továbbá hogyan segíthetjük elő a lelki elmélyülést.

A programot és a tudnivalókat a www.zarandokakademia.hu honlap részletesen közli.

2022-ben, első alkalommal Péliföldszentkereszten rendezte meg a Zarándok Akadémia szakrális-spirituális turisztikai látogatómenedzsment műhelytalálkozót a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület és a Hungary NEXT ország-márka-műhely. A mostani létrejöttét idén is a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatja.

Forrás: Dancsok Regina/Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely; Zarándokakadémia.hu



Fotó: Zarándokakadémia.hu

