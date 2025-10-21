Isten gyógyítani jön az emberhez – Érseki szentmise a hévízi Szent Lukács otthonban

„Jó tudni, hogy hány és hány ember tudott itt lakni, tudott itt a gyengeséggel, az időskor adta nehézségekkel szembesülni, de testvéri szeretet vette mindvégig körül – hangsúlyozta a szentmisében Udvardy György érsek. – Ez nagyon nagy dolog.” Ez az Isten országának a jele, amiről a mai evangéliumban is hallunk.

Az ünnepi alkalom hálaadásra adott lehetőséget mindazokért, akik az otthonban élnek és szolgálnak, tanúságot téve a gondviselő Isten szeretetéről a mindennapokban.

A főpásztor homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus is ezzel az üzenettel indította útnak tanítványait, hogy hirdessék Isten irgalmát, jóságát és gyógyító szeretetét.

Isten gyógyítani jön az emberhez. Az Ő országa a béke, az irgalom, a megbocsátás és a reménység világa, amire mindannyian vágyakozunk.

Szent Lukács az irgalom evangélistája, aki különös módon mutatja be az isteni gyógyítást. „Milyen jó tudni, hogy az otthon védőszentjéül is őt választották, hiszen

Isten a gyógyító: megbocsátja bűneinket, gyógyítja értelmünket, kapcsolatainkat”

– emelte ki a veszprémi érsek.

A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy Isten gyógyító szeretetét ne pusztán testi, hanem lelki újjászületésként értsék:

Isten nem csupán a régi épségünket akarja visszaadni. Ő újjá akar teremteni bennünket – a múltunkat, a szabadságunkat és a jövőnket is.”

Szentbeszédében Udvardy György a reménységre és bizalomra buzdított a jövő kihívásai közepette: „Higgyünk az igazságban, a szeretet erejében, az ember jövőjében, mert Isten a mi orvosunk Jézus Krisztusban.”

A szentmise végén a főpásztor áldását adta az otthon közösségére: intézményvezetőjére, a munkatársakra és a lakókra. „Kívánom, hogy az otthon egyre jobban Isten országának látható jeleként tudjon itt élni” – mondta.

A veszprémi érsek háláját fejezte ki a hívek imádságaiért, amelyek Bódi Mária Magdolna közelmúltbeli boldoggá avatását kísérték. „Köszönöm a sok-sok imát, amit a boldoggá avatásért végeztek. De ne csak megvalósult célnak tekintsük ezt, hanem tanuljunk is Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldájából, legfőképpen Isten iránti odaadottságából” – emelte ki Udvardy György.

A szentmise végén a főpásztor Boldog Bódi Mária Magdolna portréját ajándékozta a Szent Lukács Idősek Otthonának, hogy példája erősítse és lelki támaszt nyújtson az ott élőknek és szolgálóknak.

Ezt követően Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető kitüntetéseket, elismeréseket adott át: Szent Lukács-emlékplakettet és elismerő oklevelet vehetett át Papné Németh Marietta, a Veszprémi Főegyházmegye vagyongazdálkodási és intézményfelügyeleti vezetője, valamint Nagy István kántor.

Papné Németh Marietta, az érsekség vagyongazdálkodási és intézményfelügyeleti vezetője kiemelkedő szakmai tudásával, precizitásával és segítőkészségével jelentős mértékben hozzájárul az intézmény zavartalan működéséhez, áldozatos munkájáért és együttműködő magatartásáért részesült a Szent Lukács-emlékplakettben és elismerő oklevélben.

Nagy István 1997 óta végez kántori szolgálatot; 2022 óta Hévízen látja el hivatását. Az intézmény ünnepein és rendezvényein zenei közreműködésével, valamint a dolgozói kórus felkészítésével emeli az alkalmak méltóságát. A Szent Lukács-emlékplakettet és elismerő oklevelet az intézmény rendezvényein végzett kimagasló közreműködéséért, valamint segítőkész, együttműködő hozzáállásáért vehette át.

Kiss Enikő igazgató beszédében felidézte az intézmény 23 éves fennállásának jelentőségét. „Az ünnep nemcsak az idő múlásáról szól, hanem a közösség erejéről, amely a gondoskodásra, türelemre és szeretetre épül. A hévízi idősotthon története az emberek története is: a mindennapi figyelem, a szolgálat és az összetartozás tettei formálták közösséggé az itt élők és dolgozók életét” – fogalmazott az intézményvezető.

Beszédében utalt a Veszprémi Főegyházmegye történetét bemutató kiállítás megnyitására is, amely szimbolikusan összekapcsolja az intézmény múltját az egyházi hagyományokkal, a hit és az irgalom üzenetével. A hála és az elismerés jegyében köszönetet mondott mindazoknak, akik szívvel-lélekkel támogatják az otthon életét, és hangsúlyozta: „A szeretetből végzett szolgálat sosem vész el.”

A díjátadót követően Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatója tartott előadást a kiállítás kapcsán a jelenlévők részére.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

