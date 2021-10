Isten jelenlétét emberi jelenléttel érzékeltessük – Szeretetteli felzárkóztatás folyik Hernádvécsén

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település múltja közel ezeréves, a környezet festői, azonban a falu lakói ma már mélyszegénységben élnek, és több száz halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek a családok. Itt kezdődött meg egy évvel ezelőtt a közös gondolkodás, a közös munka és összefogás, a Máltai Szeretetszolgálat iránymutatásai alapján, amely most újabb állomásához érkezett; végleges helyszínére költözhet a Jelenlét Pont. Egy, a falu központi helyén álló házat alakítottak át és újítáottak fel erre a célra.

A házszentelésen mondott homíliában Orosz Atanáz püspök arra hívta föl a figyelmet, hogy az életszínvonal átlaga alatt élőknek milyen nagy szükségük van a folyamatos segítségnyújtásra és támogatásra. A község lakói mára már fölismerték azt a lehetőséget, amelyet ez a program és a benne dolgozó munkatársak nyújtani tudnak.

„A Máltai Szeretetszolgálat buzgósága lehetővé teszi, hogy a Felzárkózó települések programban Isten jelenlétét emberi jelenléttel érzékeltessük, és ez az emberi jelenlét immáron egy éve gyümölcsöket is termett” – állapította meg a főpásztor. „A fogantatástól a foglakoztatásig meghirdetett program mindenkit meghív egy találkozásra, és bevon egy olyan folyamatba, amelyből felzárkózás alakulhat ki. Ebben a házban szeretnénk továbbadni az evangélium örömét és azt az esélyt, amit mindenki számára Isten adott minden egyes születéssel, minden emberi élet elkezdésével” – fogalmazott Orosz Atanáz.

A Jelenlét Pont átadását Vecsei Miklós, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke is megtisztelte látogatásával. A Jelenlét programban alkalmazott megközelítési módszerek, szemléletmódok kialakítása az ő személyéhez és „csapatához” fűződnek. Ünnepi gondolataiban az ezekben rejlő lehetőségeket, ennek tapasztalatait, a jelenlét fontosságát osztotta meg a hallgatósággal. Ha segíteni szeretnénk, először meg kell ismerjük az adott körülményeket, az embereket és szükségleteiket, ehhez pedig „az egyetlen lehetőség a személyes jelenlét” – mondta a miniszteri biztos. Arra is kitért, hogy ez sokszor nagyon nehéz feladat, sőt a programban folyó munka nem mindig hoz látványos, azonnali eredményt, akár évtizedek is kellenek hozzá.

A Hernádvécsén eddig már megvalósult programokról, annak tapasztalatairól és a további tervekről a Jelenlét program egyházmegyei koordinátora, Tóthné Kukola Mária számolt be. Az elmúlt évben huszonhárom gyermek tanult zenét a Szimfónia programnak köszönhetően. Késő ősszel, még a nagy hideg beállta előtt, a tizenhat kölcsönözhető vaskályha csupa olyan családhoz került, ahol szinte nem is volt fűtés. Gyermekszemészeti szűrőprogramot szerveztek, tavasszal pedig a „Kiskert program” indult be. Néhány hét múlva a műhelyiskola is szárnyat bonthat. A további tervek között szerepel egy mintakert létrehozása a most átadott Jelenlét Pont mögött. A kialakított irodában többek között a hivatali ügyek intézéséhez nyújtanak majd segítséget. A távolabbi tervek között külső közösségi tér kialakítása, valamint barkácsműhely felállítása is szerepel.

