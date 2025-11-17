Isten szándéka szerint, miként az angyalok – A máriapócsi templom és közösség ünnepét tartották

„Bár Máriapócs mindenkié, de amikor itt Szent Mihályt ünneplik, akkor kicsit a pócsiaké az ünnep” – erősítette meg a megyéspüspök, együttérzését fejezve ki a pócsi közösségnek, melynek tagjai egész évben osztoznak a „templomukon” az ország és a világ számos helyéről érkező hívővel, zarándokkal.

Az ünneplés már a délutáni órákban megkezdődött: az ünnepi Szent Liturgia előtt Szocska A. Ábel püspök áldotta meg a helyi közösségek összefogásával megújult két útmenti keresztet; a szertartás alatt a ruszin önkormányzat és a Rákóczi Szövetség delegáltjai hagyományőrző kuruc ruhákban és zászlókkal adtak tiszteletet az eseménynek a kereszt körül.

Az egyik keresztet a Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a másikat a Máriapócsi Görögkatolikus Parókia közössége frissítette fel festéssel, javításokkal; az időjárás viszontagságainak kitett korpuszokat szintén kicserélték: a Janka Gábor atya által festett korábbi korpuszok helyett újakat készített.

Az ünnepi Szent Liturgiát Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette. Vele koncelebráltak azok az atyák és kispapok, akik származásukat tekintve máriapócsi kötődésűek. Ezzel a közös ünneplésre való elhívással egy régi, szép szokást elevenítettek fel idén, amit a közösség a későbbiekben is meg kíván tartani.

Együtt imádkoztak az oltár körül Mosolygó Péter kegyhelyigazgató és Pindzsu István atya, a zarándokház vezetője, a házigazda, Trella Tibor parókus, valamint a Pócson élő nyugalmazott áldozópapok is.

Szocska A. Ábel püspök prédikációjában az „angyal érintéséről” beszélt. A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten gondoskodó szeretetét az angyalok által küldi hozzánk.

Az angyalok világa különleges. Nemcsak imádkoznak, dicsőítik az Istent, hanem az Isten szándéka szerint járnak el.

Kiemelte, hogy Krisztus ránk bízta az angyalok feladatát: nekünk kell „emberi angyallá” válnunk, hogy a világban Isten üzenetét közvetítsük.

Külön hangsúlyozta a képviselő-testületi tagok szerepét, mint akik az arkangyalokhoz hasonlóan különleges megbízatással bírnak: imádkozniuk kell a közösségért, Isten munkatársaivá válniuk, mindig Isten szándéka szerint eljárniuk, és kiállni az igaz értékek mellett, vállalva a szükséges áldozatot.

A Szent Liturgia végén Trella Tibor parókus mondott szívélyes köszöntőt és hálaadást. Kiemelte az elszármazott atyák – Kerékgyártó András, Orosz István, Szkiba Tibor, Tamás Ferenc – példamutató papi hivatását mint szép példát arra, hogy a csodára újra és újra rá kell találni, hogy ha beleszületünk, akkor sem válhat közömbössé számunkra. Velük imádkozott a szintén máriapócsi Magyar Richárd tanulmányvégzett papnövendék. Feczák László és Vincze Krisztián atyák, valamint Tamás László papnövendék szintén pócsi származása miatt kapott meghívást a közös ünneplésre, bár utóbbiak nem tudtak megjelenni.

A parókus megköszönte továbbá a segítő, nyugdíjas atyák, a világi méltóságok, valamint a máriapócsi görögkatolikus intézmények vezetőinek, dolgozóinak és minden kedves hívőnek a részvételt. Jelen volt az ünnepségen Farkas Árpád, a ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke és Papp Bertalan polgármester is.

Háláját fejezte ki a keresztek felújításhoz tett felajánlásokért, a templom díszítéséért, a kántori szolgálatért és a közösségi események megszervezéséhez nyújtott minden segítségért. Ezen felül külön köszönetet mondott a leköszönő, régi képviselő-testület tagjainak a közösségért végzett szolgálatukért, nekik a főpásztor adta át az ajándékot.

A hálaadó beszédeket követően, az ünnepi liturgia lezárásaként az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai ünnepélyes esküt tettek Szocska A. Ábel megyéspüspök előtt, fogadalmat téve a közösség szolgálatára és az egyházi értékek képviseletére.

Az esemény a főpásztor által végzett miroválás (olajkenet) szertartásával zárult. Ezt követően a jelenlévők meghívást kaptak egy közös szeretetvendégségre az Emmanuel Zarándokközpontba.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír