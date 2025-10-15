Isten szeretetének jelei vagyunk egymás számára – A házasság méltóságáról és kudarcáról

A keresztény missziós kávézó ezúttal is megtelt, a téma sok érdeklőt vonzott. Ezúttal egy olyan ember válaszolt a kérdésekre, aki munkája 9 éve alatt válságba jutott házasságok sokaságára látott rá: Vadász Kinga kánonjogászként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Érseki Bíróságának kötelékvédőjeként dolgozik. Elmondta, hogy évente mintegy száz érvénytelenítést kérő pár fordul a bírósághoz, így rajzolódott ki számára egy mintázat, mit rontanak el a párok, ami a szakadáshoz vezet. Vadász Kinga munkája mellett a Test Teológiája csoport tagjaként fiataloknak szóló lelkinapokon is részt vesz, amelyeknek a házasságra való felkészítés is részük.

A kánonjogász kötelékvédő, aki a bírósághoz forduló pár – felperes és alperes – mellett harmadik félként a házasság érvényessége mellett érvel. Az Egyház számára két megkeresztelt ember házassága szentség, érték és közügy, kegyelmet közvetítő életszövetség, melyben két ember teljesen átadja magát egymásnak, Isten szeretetét közvetítik egymás felé, és jelei ennek a szeretetnek a világban. Ezt a szemléletet képviseli a kötelékvédő, akinek a figyelme nem arra fordul, miért jutott el a házaspár a szakadásig, hanem arra, hogy valójában létrejött-e érvényesen a házasság. Az eljárásban az érvénytelenítést kérő fél azt bizonyítja, valójában létre sem jött érvényesen a házasság. A bírák célja erről erkölcsi bizonyosságot szerezni, és megállaptani, kimondható-e az érvénytelenítés. Vannak ugyanis tönkrement, de érvényes házasságok is. Vadász Kinga azt is elmondta, a legtöbben azért forulnak a bírósághoz, mert egy új kapcsolat érdekében akarják rendezni egyházi állapotukat.

A tipikus okok között szerepel a „félrelépés” és a kapcsolat ápolásának a hiánya. Vadász Kinga számára az is jelzésértékű, hogy a tönkrement házasságok 80-85 százalékban a pár már a frigy előtt vagy együtt élt, vagy szexuális kapcsolatban volt, így kimaradtak az egymáshoz közeledés fokozatai, kimaradt egymás alapos megismerése. „Minél hosszabb az együttélés, annál rövidebb a házasság” – mondatja vele a tapasztalata. Egymás megismerése alapvető – mutatott rá a kánonjogász.

Bár lakva ismerszik meg az ember, mégsem az együttélés vezet igazán ahhoz, hogy a két ember megismerje egymást. Erre időt kell szánni a párkapcsolatban. Különböző élethelyzetekben megtapasztalni egymást, kialakítani egy kapcsolati kultúrát, megismerni egymás családját, hátterét, beszélgetni világról, jövőről, tervekről, vágyakról. A szexuális kapcsolat olyan erős kötelék, ami nem teszi lehetővé a belső szabadságból hozott megfontolt döntést. A fizikai összekapcsolódás el tudja fedni a nehézségeket

– véli Vadász Kinga.

A kötelékvédő azért küzd, hogy az egyházi házasság visszakapja méltóságát. Komoly felkészülésnek kellene megelőznie a szentség kiszolgáltatását, mint az a többi – elsőáldozás, bérmálás, egyházi rend – szentség esetében is gyakorlat. Többre lenne szükség, mint ami ma általános.

Mire biztat a kötelékvédő?

Legyünk őszinték a kapcsolatban és önmagunkkal szemben is. Figyeljünk a környezetünk visszajelzéseire, saját viselkedésünkre a kapcsolatban.

Vadász Kinga szerint alapkérdés: El tudom-e a másikat fogadni olyannak, amilyen? Vagy azt gondolom, majd megváltozik? A tapasztalat azt mondja, idővel inkább rosszabb lesz. Az embernek önmagán is dolgoznia kell, nagyon fontos az önismeret, felismerni, tudni mik a motivációim, mintáim, traumáim.

Vadász Kinga hangsúlyozta: ha gond van, nem szégyen segítséget kérni. És akkor kell ezt megtenni, amikor észlelik a problémát. Minden kapcsolatban lehetnek elakadások, de vannak rendelkezésre álló eszközök: a terápia, vonatkozó könyvek, kurzusok hatékonyak lehetnek.

Vadász Kinga szerint „nem kell belehalni a házasságba”, hiszen alapvetően boldognak kell az embernek lennie, akkor tudja a maga és környezete javát szolgálni.

A válást az érintettek kudarcként élik meg, ami súlyos seb. A kánonjogász elmondta, még fájdalmasabb a végigkövetés, ha egy-egy esetben pontosan kirajzolódik az, hogy mikor, miért indult el egy házasság a lejtőn, mert megvoltak a figyelmeztető jelek, amelyeket időben észrevéve el lehetett volna kerülni a válást.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír