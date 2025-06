Isten tudja, hogyan neveljen bennünket – Főegyházmegyei évzárót tartottak Nyíradonyban

Az oktatási, nevelési és szakképzési intézményekből közel hatszázan érkeztek Nyíradonyba. A nap hálaadó Szent Liturgiával kezdődött a Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt görögkatolikus templomban, amit Kocsis Fülöp érsek-metropolita mutatott be a főegyházmegye több papja, intézményi lelkivezetője koncelebrálásával.

A nap evangéliumi szakaszát a tizenkét tanítvány kiküldéséről Gaál Richárd papszentelés előtt álló diakónus tolmácsolta. „Nem múlja felül a tanítvány mesterét, sem a szolga az ő urát” – szólt Máté evangéliumából Krisztus szava.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita prédikációjában úgy fogalmazott, a pedagógusok a legjobbat akarják tanítványaiknak, de olykor sajnos a diákok fájó sebeket okoznak tanáraiknak, ami megnehezíti a pályán való megmaradást.

A kérdés az, képesek vagyunk-e hittel szemlélni a bennünket érő bántást, nehézségeket, kudarcot. Ezekről a Jóisten is tud. Tudja, hogyan nevel bennünket.

„Ha hittel tudjuk szemlélni a ránk bízottakat, a nehézségeket, küzdelmeket, bántásokat, akkor tudjuk átadni Isten igaz szeretetét” – emelte ki Kocsis Fülöp.

A tanévzáró a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban kulturális műsorral és a főegyházmegyei kitüntetések átadásával zárult. Elsőként a nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kórusa, a Szent Mihály Gyermekkar előadását hallhatta a közönség. A gyerekek Üsth Jutta és Tar Éva kíséretével, Illyés Adrienn kórusvezető vezényletével Selmeczi György Millenniumi ódáját adták elő.

Színpadra lépett a Pacuha Néptáncegyüttes is a csapat legújabb koreográfiájával, a bagi táncokkal, melynek összeállítása az együttes vezetői, Bak János és Wolf Andrea tudását dicséri.

Köszöntőt mondott Keczán Szilárd, a Szent Mihály nevét viselő intézmény igazgatója, kiemelve: „Ez az alkalom nemcsak lezárása egy tanévnek, hanem ünnepe is mindannak a közös munkának, hitnek és kitartásnak, amely végigkísérte mindennapjainkat”. A most véget ért tanév sikere, a nevelés és oktatás eredményessége „nem valósulhatott volna meg azok támogatása és irányítása nélkül, akik közösségünk mögött állnak”. Az igazgató köszönetet mondott Kocsis Fülöp érseknek és Seszták István főhelynöknek, akik atyai figyelemmel és szeretettel kísérik az intézmények életét. Háláját fejezte ki a főegyházmegye Oktatási Irodája munkatársai felé is, hiszen általuk nyugodt környezetben, szakmailag megalapozott módon végezhetik munkájukat.

Seszták István főhelynök Krisztus családjának tagjaiként köszöntötte a jelenlévőket, melyben mindannyian tanítványok is vagyunk. Egyházunk ezen a héten szinte minden evangéliumi szakaszban a tanítványokról, a tanítványi létről elmélkedik.

„Nem lehetünk és ne is akarjunk többek és nagyobbak lenni, mint Krisztus, de próbáljuk meg őt, a nagybetűs Mestert követni minden lépésünkkel, nyári pihenésünkkel, évközi szolgálatunkkal, mert akkor válunk mindannyian tanítvánnyá és Krisztus családjának tagjává”

– hangsúlyozta. Köszöntője végén kiemelte: a tanévet befejeztük, de a tanítványi lét folytatódik.

A tanévzáró hagyományaihoz híven Kocsis Fülöp metropolita és Czövek Éva oktatási referens átadták a fenntartó által odaítélt kitüntetéseket. A díjazottak névsora ITT olvasható.

A díjak átadását közös ebéd követte, majd a görögkatolikus általános iskolába invitálták meg a jelenlévőket, ahol az intézmény diákjainak műveiből összeállított kiállítást tekinthették meg.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Fotó: BSZI

Magyar Kurír