Istenből fakad boldogságunk – Görögkatolikus bölcsődét áldott meg Fehérgyarmaton Szocska Ábel püspök

A szertartáson először Szocska Ábel püspök, majd Magyar Márton fehérgyarmati parókus, a Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az új bölcsőde és a Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ lelkiigazgatója hintette meg szenteltvízzel az épület belső helyiségeit, majd a főpásztor szólt a jelenlévőkhöz.

Egy személyes találkozását mesélte el, mely során egy idős paptestvére megkérdezte őt: püspökként boldog-e, vannak-e örömei? E napon épp ez, hogy öröm megáldani és megnyitni az egyházmegye legújabb bölcsődéjét.

A püspök a jelenlévők boldogságára és örömeire kérdezett rá. „Nem érkezik felénk gyakran a kérdés: boldog vagy-e, tudsz-e örülni annak, amid van? Mi, felnőttek sokszor elfelejtünk örülni.” A gyermekek több százszor is mosolyognak egy nap, a felnőttek viszont csak néhányszor – mutatott rá.

A bölcsőde tehermentesíti a családokat, de a gyermekek jelenléte a munkatársakat, a velük foglalkozókat tanítja is – mondta Szocska Ábel. „Legyünk minél többször boldogok – jó lenne, ha szentek lennénk.” De több ez, mint az imádságos, liturgikus élet megélése, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlása: az lesz szent, aki életében boldog tudott lenni. „Istenből fakad boldogságunk, örömünk” – erősítette meg a főpásztor.

Könnyű boldognak lenni, amikor életünkben rendben vannak a dolgok. De vannak közöttünk olyanok is, akik nehézségek közepette is tudnak boldogok lenni. A püspök kortárs szenteket és boldogokat említett, akik mindvégig tudtak örülni. A jelenlévőknek is azt kívánta, hogy töltse be életüket az Istenbe vetett szeretet öröme, hogy tudjanak hálát adni, hogy hasonlítsanak a gyermekekre, akik tudnak örülni. „Legyünk boldogok, legyünk szentek, örüljünk a Jóistennek, mindannak, amit tőle ajándékba kaptunk.”

A főpásztor kifejezte köszönetét a támogatóknak, hálát adott azért, hogy elkészülhetett az épület, s hogy a munkatársak ünneppé varázsolták ezt a napot. Lengyel Mónikának, a bölcsőde telephelyvezetőjének is köszönetet mondott, és egy Szent Miklós-ikont ajándékozott az intézménynek.

Az ünnepségen beszédet mondott Péter Csaba, Fehérgyarmat polgármestere; Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke; valamint Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője is.

Az eseményen jelen volt Kanyó Tamás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal fehérgyarmati járási hivatalának vezetője, Kovács Attila jegyző, valamint Kiss András, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés tagja. Részt vettek továbbá a társegyházak képviselői, világi és görögkatolikus intézmények vezetői, a püspöki hivatal munkatársai.

A Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsora után Lengyel Mónika telephelyvezető mondott záróbeszédet, aki munkatársaival együtt apró ajándékkal kedveskedett a vendégeknek.

A Nyíregyházi Egyházmegye megbízásából korábban Mátészalkán, Máriapócson, Nyírbátorban és Vásárosnaményban épült Noé bárkája tematikájú bölcsőde, melyek a bejáratnál a bibliai bárkát elevenítik meg. A nyírlugosi bölcsődét bár nem az egyházmegye építtetette, de a Görögkatolikus Egyház működteti.

Az ünnepségről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír