Istenkapcsolat, elcsendesedés és lelki feltöltődés – Pedagógusok lelkigyakorlata a Martineumban

Csóka János előadásokkal, személyes beszélgetésekkel segítette a résztvevőket abban, hogy mindennapi hivatásuk mellett saját istenkapcsolatukat is megújítsák.

Az előadások a hitünkről szóltak, az alábbi témák köré fűzte fel őket a lelkigyakorlat vezetője:

– Isten szeret engem, személyes, feltétel nélküli, örök, szabadságot adó szeretettel. Mennyire veszem komolyan, hogy ez így van? Mennyire hatja át a mindennapi életemet?

– Az egocentrikus gondolkodás helyett Isten kerüljön az életem középpontjába! Isten törvénye nem korlátoz a szabadságomban, hanem az igazi személyiségemet segít kibontakoztatni.

– A lelkiélet úton járást jelent; nem egyenletes felfelé haladás, vannak benne visszaesések is. A lényege: állandó kapcsolatban maradni Istennel. Ennek eszköze a napi minimum fél óra ima, szeretetteljes együttlét Istennel.

A témák között szerepelt még: a kísértések elleni harc módszerei; A keresztény misztika – hogyan tudunk mélyebb kapcsolatba kerülni Krisztussal? Hat kapu: lelki szabadság (ne legyenek bálványaim), felebaráti szeretet, Isten igéje, imádság, Isten akaratának teljesítése, Eucharisztia.

A lelkigyakorlat résztvevőinek volt idejük elcsendesülni, elvonulni a kápolnába vagy a lelkigyakorlatos ház udvarára. Szentgyónásra, lelki beszélgetésre is nyílt alkalom. Mindhárom nap szentmisén is részt vettek, és a program része volt a dialógus, amikor feltehették kérdéseiket Csóka Jánosnak írásban, név nélkül. Ez is egy nagyon jó lehetőség volt, hogy választ kapjanak a hitükkel, imaéletükkel kapcsolatos kérdéseikre, így például az önneveléssel, a hit diákoknak való átadásával, a családon belüli tanúságtétellel, a tékozló fiú történetével, a Szentírás olvasásával, a halállal, a szenvedéssel kapcsolatban.

Reggelente és esténként együtt imádkozták a zsolozsmát. Amíg János atya gyóntatott, Sándor Katalin Filoména domonkos nővér segítségével a vezetett bibliai elmélkedés szépségét is megtapasztalták a jelenlevők, valamint gitáros szentségimádáson is részt vehettek.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír