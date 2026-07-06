Istent szolgálni az emberekben – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Temesváron

Külhoni – 2026. július 6., hétfő | 12:46
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Július 4-én, a temesvári Szent György-székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök áldozópappá szentelte a temesvári Adrian Hafner diakónust, szalvatoriánus szerzetest, diakónussá szentelte az aninai plébániáról származó Karnel Mario Cristiant, valamint állandó diakónussá szentelte a temesszlatinai Francisc Craiát.

Az ünnepi liturgia kezdetén a főpásztor arra kérte a jelen levő papságot és híveket, hogy imádkozzanak a jelöltekért, hogy valóban hűségesen kövessék azt a hívást, amit elfogadtak és amire felszentelést kapnak.

Homíliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék: Isten velünk van és végtelenül szeret bennünket.

A diakónus és a pap minden ember szolgája. Istent szolgálja az emberekben, különösen azokban, akiket Jézus is előnyben részesített: a szegényekben, a betegekben, a szenvedőkben, a magányosokban és azokban, akik elveszítették a reményt.

„Amikor ilyen emberrel találkoztok, Krisztus küld benneteket hozzá, hogy vigaszt, gyógyulást és az Úr közelségét vigyétek neki.

Amikor szolgáltok, számíthattok arra, hogy az Úr nem hagy egyedül benneteket. Ha hozzá fordultok, ő megerősít, vigasztal és vezet benneteket. Ez lesz hivatásotok örömének forrása”

– hangsúlyozta a főpásztor.

A püspök arra buzdította a szentelendőket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

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