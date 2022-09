Izgalmas programokkal és filmpremierrel vár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Kutatók Éjszakáján

Számos izgalmas program várja az érdeklődőket szeptember 30-án 18.00–22.30 óra között az egyetem budapesti és esztergomi helyszínein egyaránt.

A teljesség igénye nélkül az érdeklődők Budapesten meghallgathatják a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont előadásait, bepillantást nyerhetnek abba, hogy milyen a valódi Ezeregyéjszaka a Közel-Keleten, de lesz Lengyel est is, valamint külön rendezvénnyel készül az orosz tanszék Oh, those Russians! címmel.

Természetesen a palettáról nem hiányozhatnak az interkulturális előadások, a vallás, a politika és szekularizáció kérdéseit körül járó programok sem. Érdekességek és újdonságok derülnek ki a régészet világából, köznapi szófordulatokba rejtett bibliai történeteket ismerhetünk meg, megtudhatjuk, hogyan lehetséges a mesterséges intelligenciát és kiterjesztett valóságot a katasztrófavédelem szolgálatába állítani, vagy hogyhogyan vezérelhetünk kézprotézist és robotkezet. Sőt, aki kíváncsi, még azt is megtudhatja, miért volt szükség káromkodás elleni prédikációkra a Rákóczi-szabadságharc idején.

Az egyetem esztergomi campusán az előadások főleg az egészség, a gyermekek, az irodalom és a nyelvészet témakörei köré rendeződnek, ezekről az előadásokról ITT olvashatnak bővebben.

Külön érdekessége a kínálatnak, hogy filmpremier is lesz: a Digitális Legendárium által és a PPKE Régészettudományi Intézetének szakértői segítségével készült Lovakon, nyergekben. A honfoglaló magyarok hadművészete című tudományos ismeretterjesztő film sajtónyilvános bemutatását követően pedig lehetőség lesz az alkotókkal és magyar őstörténeti szakértőkkel is beszélgetni.

Az egyes programokat és azok részleteit IDE kattintva találják.

Az Európai Kutatók Éjszakája (European Researcher's Night) az Európai Bizottság Marie Skłodowska-Curie Actions kezdeményezésére és támogatásával az EU-ban és azon túl megrendezett programsorozat minden év szeptember utolsó péntekén, melynek célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele. A 2005-ben indult kezdeményezést 2006 óta Magyarországon is évente megrendezik. A fesztivál célja a tudomány közelítése a társadalomhoz, a tudományos eredmények népszerűsítése, illetve elsősorban az, hogy növelje a tudományos karrier vonzerejét a fiatalok, elsősorban a 10–18 éves diákok körében, de természetesen nem csak ennek a korosztálynak szólnak a programok. A Kutatók Éjszakája mára a legnagyobb hazai tudományos-ismeretterjesztő fesztivállá vált, ahol számos érdekességet tudhatunk meg a minket körülvevő világról a tudomány segítségével és megismerhetjük a magyar kutatók közösségét.

Forrás és fotó: PPKE-BTK



Magyar Kurír