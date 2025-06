Izraeli–iráni háború: az amerikai püspökök diplomáciai megoldásra és béketeremtésre szólítanak

A püspöki testület nevében Abdallah Elias Zaidan, a nemzetközi igazságosságért és békéért felelős bizottság elnöke, a Los Angeles-i Libanoni Miasszonyunk maronita eparchia elöljárója nyilatkozott. A főpásztorok arra szólítják fel az Egyesült Államok kormányát és az egész nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a multilaterális diplomácia megújítására, az Izrael és Irán közötti tartós béke megteremtése érdekében. A feszültség és ellenségeskedés fokozódása miatt az amerikai kormányzatot külön is kéri, vesse latba befolyását a megfékezés és a párbeszéd érdekében.

Az aktuális konfliktus június 13-án, pénteken kezdődött, amikor Izrael célzott légitámadásokat indított iráni célpontok ellen, melyek során magas rangú katonai vezetőket és atomtudósokat likvidált. Válaszul Irán rakétákat lőtt ki Izraelre. Eddig mintegy 220 ember vesztette életét Iránban, és 21 áldozatot követeltek a támadások Izraelben.

Az amerikai püspöki testület nevében Elias Zaidan püspök figyelmeztetett, hogy „a nukleáris fegyverek további térnyerése a Közel-Keleten, és ezzel egyidőben az erőszak eszkalációja veszélyezteti a térség maradék törékeny stabilitását is”.

XIV. Leó pápát idézve Elias Zaidan kifejezte, valamennyi állam kötelessége támogatni a béke ügyét azáltal, hogy utakat teremt a kiengesztelődésre és olyan megoldásokat keres, amelyek mindenki számára garantálják a biztonságot és az emberi méltóságot.

A maronita főpásztor és misszionárius csatlakozott Dominique Joseph Mathieu teheráni minorita érsek imájához, hogy a párbeszéd révén elért, konszenzuson alapuló béke győzedelmeskedjen. Emellett arra buzdította „a katolikus híveket és minden jóakaratú embert, hogy odaadóan imádkozzanak azért, hogy véget érjen az ellenségeskedés a Közel-Keleten. A Béke Fejedelme hasson a szívekre, és világítsa meg az elméket, hogy béke lehessen a térségben”.

XIV. Leó pápa felhívása az általános kihallgatás végén június 14-én: „Ezekben a napokban is érkeznek olyan hírek, amelyek nagy aggodalomra adnak okot. Súlyosan romlott a helyzet Iránban és Izraelben, és ebben a kényes helyzetben szeretnék ismételten és nyomatékosan felelősségteljes és észszerű cselekvésre felszólítani. A biztonságosabb és nukleáris fenyegetéstől mentes világ építését tiszteletteljes találkozással és őszinte párbeszéddel kell végezni, hogy igazságosságon, testvériségen és közjón alapuló tartós békét hozzunk létre. Soha senkinek sem szabad fenyegetni a másik létét. Minden ország kötelessége, hogy támogassa a béke ügyét azáltal, hogy megbékéléshez vezető utakat indít el és olyan megoldásokat mozdít elő, amelyek garantálják a biztonságot és a méltóságot mindenki számára.” (Fordította: Tőzsér Endre SP)

Forrás: USCCB.org

Fotó: Vatican News; Eparchy of Our Lady of Lebanon of Los Angeles YouTube-csatornája (képernyőfotó)

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír