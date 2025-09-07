Jacopo Torriti: A Santa Maria Maggiore-templom apszismozaikja

Jacopo Torriti olasz festő és mozaikkészítő, aki a 13. században élt és munkálkodott. Életéről nem állnak rendelkezésünkre írásos dokumentumok. Mindössze az bizonyítható, hogy 1291-ben ő írta alá a római San Giovanni in Laterano-bazilika apszisának mozaikjait, amelyek 1878-ban kerültek felújításra. A Santa Maria Maggiore apszisának mozaikjain 1295-ben dolgozott.

Ezen bazilika helyét a legenda szerint maga a Szűzanya mutatta meg. A 4. században, Liberius pápa idejében történt, amikor is egy Giovanni névre hallgató római patrícius és felesége vagyonát Mária tiszteletére szerette volna felajánlani. Erre a szándékra válaszként a Szent Szűz álmukban arra hívta őket, hogy azon a helyen építsenek az ő tiszteletére templomot, ahol a következő napon havat látnak. A csoda meg is történt, és másnap maga a pápa rajzolta le a templom alaprajzát Róma hét dombjának egyikén.

A Santa Maria Maggiore-bazilika apszismozaikja a templom hosszanti hajójának végződésében helyezkedik el. A bizánci mozaik Szűz Mária életének jeleneteit ábrázolja; részletgazdagságát a fő jelenet körül ábrázolt szentek fokozzák. Közöttük felismerhetőek: Péter és Pál apostolok, Assisi Szent Ferenc, Keresztelő Szent János, Szent János evangélista és Páduai Szent Antal is.

A középpontban a Szent Szűz megkoronázását láthatjuk a mennyei trónon, amelyet maga Krisztus hajt végre, angyalok és szentek gyűrűjében. A mozaik középpontjában egy kék kör alakot leíró mennyei trón helyezkedik el, arany és ezüst nap-, hold- és csillagdíszítéssel.

A mozaik alsó részén Mária életének öt szakasza rajzolódik ki, amelyek kiemelkedőek az üdvösségtörténet szempontjából is: az angyali üdvözlet, a születés, a királyok imádása, a bemutatás a templomban, valamint Mária elszenderedése.

A mozaik egyedülállósága abban mutatkozik meg, hogy a művészettörténet egyik legimpozánsabb kompozícióegyüttesét csodálhatjuk benne, amely a Szűzanya mennybevételét és megkoronázását mutatja be. Az alkotást szemlélve Szent Ferenccel együtt mondhatjuk: „Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges mennyei Atyának, ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával és a Vigasztaló Szentlélekkel.”

