Jelen lenni a bajban – Hogyan segít a Katolikus Karitász a téli krízishelyzetek idején?

– Nagy hideg, hó, felfagyott utak. Hogyan van jelen a Katolikus Karitász ebben az időszakban?

– A karitász egyik alapfeladatának tekintjük az adott élethelyzetre adott azonnali választ. Már az adventi segélyprogramnál is mindig hangsúlyozzuk, hogy kiemelt a karácsonyi segítségnyújtás, de a tél olyan esetekre derít fényt, olyan élethelyzeteket fed fel, amikor nagyon komoly beavatkozásra van szükség. Ezért már a decemberi időszakban is több olyan támogatást nyújtunk, ami a lakhatási krízishelyzetben jelent segítséget. Amikor hidegebbre fordul az időjárás, még fontosabb, hogy jelen legyünk. Ebben nagyon nagy segítség az országos hálózatunk: 16 egyházmegyében közel 800 településen működik önkéntes karitászcsoport, akik rendszeresen látogatják az időseket, magányosan élőket és mindazokat, akiknek nincs olyan környezete, amelyben észrevehetnék a problémát.

– Milyen konkrét problémákkal találkoznak ilyenkor és hogyan segítenek?

– Nagyon gyakori, hogy elromlik a kályha, elfogy a tűzifa, nincs elég pénz a fűtésre, de az is, hogy nincs, aki felvágja a fát. A kapcsolat révén a munkatársak és önkéntesek azonnal látják, ha gond van, és összefogással gyorsan tudnak segíteni.

Most is több alkalommal előfordult, hogy családok vagy idős emberek fűtetlen lakásban maradtak volna, ha nem kopogtatnak be hozzájuk a kollégák, és nem érkezik időben segítség. Decemberben volt olyan eset, amikor tönkrement kályhát kellett pótolnunk, hogy a család ne maradjon hidegben. A szakemberek javaslata szerint általában 15 fok az a minimum, amire fel kell fűteni egy helyiséget; a kihűlés komoly veszélyeket rejt, ezt próbáljuk megelőzni.

Fontos a részvételünk a Felzárkózó települések (Fete) programban, a Jelenlét Pontokon folyamatosan ott vagyunk, így adja magát, hogy mivel minden nap kapcsolódunk a családokkal, rászorulókkal, télen is hamarabb kiderül, ha valaki megszorul.

– Hogyan biztosítja a karitász a téli időszakban a hajléktalanok folyamatos támogatását az utcai, illetve intézményes működés révén?

– A karitász a hajléktalanok segítésébe is bekapcsolódik. Gyakorlat a téli időszakban utcai „teajáratok” indítása, ez több egyházmegyében is zajlik. Hangsúlyozzuk, hogy ilyen hideg időjárásban azokra a helyekre is ki kell menni, ahol menedéket keresnek a hajléktalanok. Át kell vizsgálni például a hidak alatti részeket, az elhagyatott, romos építményeket. Munkatársaink igyekeznek kapcsolatot teremteni, forró tea mellett beszélgetni velük, intézményt ajánlani számukra. Emellett az intézményes hajléktalanellátás is nagyon fontos, hálózatunkban több ilyen lehetőség is van, például Pécsen, Kaposváron. A kollégák komoly intézkedéseket tesznek a hajléktalanok védelme érdekében. Hajléktalanszállóink telt házzal működnek, senkit nem küldenek el, minden rászoruló számára biztosítják az ellátást.

– Hogyan tudnak az olvasók bekapcsolódni a segítségnyújtásba, milyen adományokra van most leginkább szükség?

– A téli krízishelyzetek kezelése komoly anyagi forrásokat igényel, hiszen több megkeresés érkezik ilyenkor, leginkább fűtési gondok miatt. Tűzifára, fűtőeszközökre, takarókra, valamint utcai szolgálatok és ételosztások működtetésére van szükség. Ezek mind olyan területek, ahol az adományok célzott segítséget jelentenek. Lehetőség van az egyházmegyei karitászok közvetlen támogatására, a 1356-os adományvonal hívására, valamint online adományozásra a karitász központi felületein keresztül. Az így beérkező támogatásokat közvetlenül téli segítségnyújtásra fordítjuk, az egyéni, konkrét igényekre szabva.

– Tudnak-e minden rászorulónak segíteni, vagy előfordul, hogy nincs elegendő forrás?

– Alapvető cél, hogy valamilyen formában mindenképp segítséget nyújtsunk. Előfordulhat, hogy nincs azonnal megfelelő forrás, ilyenkor az együttműködés keresése a fontos. Ha összefogunk, érkezni tud a segítség. Ezért az év során folyamatosan építjük az együttműködést a településen működő karitászcsoportokkal, a helyi segélyszervezetekkel, az önkormányzati intézményekkel, egyéb hivatalokkal. Közösen valóban hatékonyan tudunk fellépni és óvó hálót biztosítani.

A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján, vagy közvetlenül a karitász központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is utalhatunk.

Fotó: Lambert Attila (kiemelt kép); Katolikus Karitász

Trauttwein Éva/Magyar Kurír