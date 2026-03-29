Jeruzsálemben megakadályozták a virágvasárnapi szentmise ünneplését a Szent Sír-bazilikában

Ma reggel az izraeli rendőrség megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíborost, jeruzsálemi latin pátriárkát, a szentföldi katolikus egyház elöljáróját, valamint Francesco Ielpo OFM szentföldi kusztost, a Szent Sír hivatalos őrét abban, hogy belépjenek a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikába, miközben a virágvasárnapi szentmise megünneplésére tartottak.

Kettejüket útközben állították meg, miközben a templom felé haladtak, körmenet vagy bármilyen szertartásos jelleg nélkül, és visszafordulásra kényszerítették őket.

Ennek következtében – évszázadok óta először – az elöljárók nem tudták bemutatni a virágvasárnapi szentmisét a Szent Sír-bazilikában.

Ez az incidens súlyos precedenst teremt, és figyelmen kívül hagyja több milliárd ember érzékenységét az egész világon, akik ezen a héten Jeruzsálemre tekintenek. Az egyházi vezetők teljes felelősséggel jártak el, és a háború kezdete óta minden bevezetett korlátozásnak eleget tettek: a nyilvános gyülekezéseket lemondták, a részvételt megtiltották, és intézkedtek az ünnepségek közvetítéséről több százmillió hívő számára világszerte, akik a húsvéti napokban Jeruzsálemre és a Szent Sír-templomra figyelnek.

A katolikus egyházért és a szent helyekért legmagasabb egyházi felelősséget viselő bíboros és kusztos belépésének megakadályozása nyilvánvalóan észszerűtlen és durván aránytalan intézkedés.

Ez az elhamarkodott és alapjaiban elhibázott, nem megfelelő szempontok által befolyásolt döntés súlyos eltérést jelent az észszerűség, a vallásszabadság és a status quo tiszteletének alapelveitől.

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus és a Szentföldi Kusztódia mély sajnálatát fejezi ki a szentföldi és a világ minden táján élő keresztény hívők felé, amiért a keresztény naptár egyik legszentebb napján megakadályozták az imádságot.

Arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy csatlakozzunk XIV. Leó pápa, a jeruzsálemi latin pátriárka és a szentföldi kusztos szándékaihoz, és imádkozzunk a Szentföld, a Közel-Kelet és a világ békéjéért!

Forrás és fotó: A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus hivatalos oldala

Kuzmányi István/Magyar Kurír